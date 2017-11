Masella obre la temporada d'esquí més matinera de la última dècada

Els aficionats als esports de neu més ansiosos ja poden treure els esquís de l´armari. Després de l´estrena simbòlica que ha fet aquest divendres Masella obrint una pista i sent així la primera del Pirineu a engegar els remuntadors, tant l´estació nord d´Alp com la de Porté Pimorens obren aquest dissabte la temporada 2017-2018 amb tots els ets i uts.

Masella té previst obrir durant el cap de setmana cinc pistes: Coma Oriola, Les Fustes, La Cova, Enamorats, Aparador i Debutants del Pla de Masella. Aquest conjunt de pistes ha de permetre, sempre que les condicions meteorològiques ho facin possible, un itinerari de cinc quilòmeres amb un descens de 550 metres. L´estació ha pogut acumular entre 20 i 30 centímetres de neu pols gràcies a les precipitacions d´aquests últims dies i a la neu fabricada pels canons tant bon punt van baixar les temperatures. Amb l´obertura el deu de novembre, Masella ha aconseguit un any més ser la primera d´obrir al Pirineu i fer-ho en la data més avançada des de l´any 2008, quan ho va fer el vuit de novembre. En la última dècada, però, ha obert en novembre fins a set vegades. La directora comercial de Masella, Maite Martí, ha explicat que l´estació encara la temporada més llarga dels últims anys per, alhora, celebrar el 50è aniversari. L´estació presenta com a novetats noves zones innivades i millores en alguns establiments de restauració. El centenar d´esquiadors que han obert la campanya aquest divendres provenien de la mateixa Cerdanya, Barcelona o Osona. És el cas de Gregori Vizcaion, de Roda de Ter: «tinc setanta-set anys i en fa quaranta que esquio i sempre que vinc puc venir el primer dia, perquè vol dir que som vius». El forfet a Masella ha estat gratuit aquest divendres.

D´altra banda, l´estació de Porté Pimorens, a la vall cerdana del Querol, també ha anunciat que enceta aquest dissabte la nova temporada obrint la pista de ´la Vignole´. El forfet per esquiar en aquesta pista, oberta dissabte i diumenge, serà de deu euros. La resta d´estacions tenen previst obrir a final de mes a fi efecte de tenir els camps a ple rendiment el pont de la Puríssima, tret de Les Angles, que ha anunciat l´obertura per al 25 de novembre. Així, la Molina farà aquest cap de setmana les últimes proves dels canons de neu. Per la seva banda, Port del Comte ha avançat que entre els dies 15 i 20 d´aquest mes enllestirà els preparatius a fi efecte, també, d´estar a punt pel pont.