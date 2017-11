Puigcerdà estudia treure del centre els concerts massius

A l'estiu l'Ajuntament de Puigcerdà va decidir traslladar el concert de Txarango de la plaça de Santa Maria, on era previst inicialment i on se celebren habitualment els recitals a la vila, a la zona industrial. Ho va fer veient que l'èxit de convocatòria de la gira del grup ripollenc feia previsible que els carrers del centre quedessin petits. Aquella decisió sobre la marxa ara pot tenir continuïtat. L'èxit organitzatiu del concert de Txarango ha empès l'equip de govern municipal a estudiar la nova ubicació com a fixa per a les grans cites musicals a la capital cerdana.

L'equip de govern ha constatat que la plaça de Santa Maria, la del Campanar, resulta molt atractiva per l'ambientació dels carrers del centre i pel negoci dels establiments de restauració però, alhora, presenta deficiències pel que fa a la seguretat i l'accés. A la plaça de Santa Maria s'hi arriba per vials que queden plens els dies d'actes multitudinaris, la qual cosa en fa difícil l'evacuació i l'accés dels serveis d'emergències. Igualment, els esdeveniments massius al centre obliguen els assistents a deixar els vehicles lluny. Per aquestes raons, en l'organització de pròxims esdeveniments l'Ajuntament posarà sobre la taula la zona industrial, on es fa el concurs de cavalls, com a escenari fix.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «és un espai que estem utilitzant cada vegada més; ja a l'estiu, en el marc del Festival de Música de la Cerdanya, el concert més multitudinari es va fer en aquest lloc, la qual cosa ens va permetre redescobrir un espai que ens permet fer moltes coses». Piñeira ha defensat el gran solar a tocar de les vies del tren perquè «té molt terreny i una mobilitat relativament fàcil i, a més, té bosses d'aparcament al costat i també és relativament a prop del centre, des d'on s'hi pot venir caminant. És alhora cèntric i de fàcil accés». Amb aquesta argumentació, l'alcalde ha remarcat que «és un espai idoni per fer-hi la fira i per a d'altres esdeveniments».



'L'skyline' com a marca

Un altre dels factors pels quals agrada la nova ubicació fora del nucli antic per als grans concerts és la projecció que fa del perfil urbà de la vila. Tal com passa amb el concurs de cavalls, els concerts al polígon permeten emmarcar-lo sota la façana de Puigcerdà i convertir-la en imatge de marca.