La Cerdanya abasteix el servei mèdic especialitzat a l'Everest Trail Race

L'Hospital de Cerdanya ha enviat a l'Everest Trail Race que se celebra a partir d'aquest diumenge un equip de tres professionals de l'àrea d'urgències per tal que apliquin la seva experiència en medicina de muntanya en aquesta cursa que passa per ser una de les més exigents del món. Tres dels quatre membres del servei mèdic de la cursa són de l'Hospital transfronterer. La cursa dura sis dies, i en aquest temps els corredors han de superar 160 km i un desnivell de 29.000 metres.

L'infermer i sotsdirector de la cursa, Xavi Caralt, i les metgesses Anna Simó i Alba Xandri ja són a l'Everest amb els seus equips medicalitzats seguint els corredors sobre el terreny per tal d'oferir-los una atenció especialitzada en situacions geogràfiques i mèdiques complicades. La seva missió a la cursa manté aquests dies el personal de l'hospital atent a les informacions que arriben de l'Himàlaia. Aquesta no és la primera vegada que els professionals de l'Hospital de Cerdanya es fan càr-rec de l'atenció a la cursa. Això és possible gràcies a la creixent especialització en medicina de muntanya que ha adquirit en els últims anys el centre mèdic cerdà. En un vídeo que els membres de l'equip han enviat als seus companys, Xavi Caralt ha explicat les dificultats de l'atenció mèdica sobre el terreny a l'Everest: «o tenen un perfil autònom a l'hora de desenvolupar-se en el medi natural i a l'hora de treballar, o realment es veuen limitats perquè allà estan sols, no tenen un equip al seu voltant ni possibilitat de fer proves diagnòstiques ni analítiques». A fi i efecte de tenir cura dels corredors, els metges es distribueixen entre la sortida, la meta i els diversos punts de control que hi ha a l'itinerari fent desplaçaments amb helicòpter. Entre les principals dificultats amb què es troben els metges i infermers hi ha la meteorologia adversa i la solitud en què fan l'atenció mèdica a pesar de les comunicacions que poden establir. En aquest sentit, també comporta grans dificultats la gran distància que hi pot haver entre els corredors que necessiten atenció i els mateixos metges i, com passa algunes vegades, la simultaneïtat de casos per atendre en un espai tan ampli, segons han explicat els membres de l'equip desplaçat a l'Himàlaia. Entre les patologies que han d'atendre hi ha les gastrointestinals, musculars o fractures. Els tres professionals són a l'Everest aprofitant els seus dies lliures.