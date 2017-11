L'institut Joan Brudieu obté la Carta Erasmus + per fer estades a l'estranger

L'institut Joan Brudieu de la Seu ha obtingut la Carta Erasmus + per part de The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Segons ha explicat la direcció del centre docent, aquesta carta permet fins a l'any 2020 que el seu alumnat i professorat de cicles formatius de grau superior pugui participar en programes d'intercanvi i viatges d'estudi. Així doncs, l'alumnat dels cicles de grau superior podrà accedir a beques de mobilitat europea, les quals permeten fer estades a empreses d'altres països com a formació a centres de treball i, en un futur, viatges d'estudis en altres centres europeus. La consecució d'aquesta carta europea «comporta molts avantatges, però també un compromís per part del centre amb la llengua anglesa i la resta d'idiomes de la Unió Europea, així com en l'organització de diferents activitats que en comportin l'ús des d'una perspectiva multicultural», segons la direcció de l'institut.