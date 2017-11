All projecta un recorregut medieval al voltant de 60 sepultures trobades

L'Ajuntament d'Isòvol vol posar All al mapa turístic de la Cerdanya farcint el seu nucli urbà amb un itinerari cultural i històric basat en el patrimoni existent i les restes arqueològiques que encara s'hi estan excavant. Al centre d'All, l'empresa Arqueòlegs.cat hi ha excavat en els últims quatre anys una seixantena de sepultures des del segle VII i de tipologies molt variades, algunes de les quals són antropomorfes, molt poc usuals a la Cerdanya.

L'alcalde d'Isòvol, Pere Oliu, ha explicat que la intenció del consistori és sumar la subvenció que ja té concedida del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i les ajudes anuals de la Diputació per crear un projecte de turisme cultural de tot el poble. Aquesta nova proposta tindrà el seu centre vital en els nous locals municipals que s'han construït a peu de l'església de Santa Maria. En les obres del subsòl fetes al voltant del temple s'han trobat restes de la trama urbana medieval, així com una necròpoli amb una seixantena de sepultures. Els arqueòlegs han datat les restes de les cases entre els segles XIV i XVIII, i les sepultures, entre els VII i XIV.

L'Ajuntament vol difondre aquestes restes creant un centre d'interpretació amb plafons explicatius i audiovisuals que atreguin nous turistes a All. L'espai turístic i cultural també oferirà informació sobre la resta d'atractius patrimonials del municipi: «Basant-nos en les restes trobades a l'església de Santa Maria, també explicarem els itineraris dels es-terregalls i les mines d'or. Volem que sigui un punt de partida».

Les restes medievals al voltant de Santa Maria van aparèixer l'any 2014 en l'inici de les obres per fer els nous locals municipals. Aquest espai era ocupat per l'antiga rectoria, un edifici del 1850 que s'havia deteriorat. Al seu subsòl els arqueòlegs van trobar una part de la trama urbana medieval i una necròpoli amb una seixantena de sepultures de molts tipus. L'arqueòleg Jordi Morera ha explicat que entre les seixanta sepultures n'hi ha de molts tipus, la qual cosa ja és important per si mateix: «Això ens permet datar la necròpoli en aquest ventall tan ampli. N'hi ha de llosa prima, d'antropomorfes o de fossa simple, a doble vessant amb dues lloses...». L'arqueòleg ha apuntat que les tombes antropomorfes estan excavades sobre el subsòl d'argila adaptant-se al cos de l'enterrat, una tipologia molt antiga i molt poc freqüent a la Cerdanya.

El consistori preveu enllestir les obres de condicionament del nou equipament en els pròxims mesos.