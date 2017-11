Un projecte dotat amb 1,6 milions d'euros que crea una xarxa per a tota la comarca

La creació d'aquest nou equipament a All s'emmarca en el projecte global «Posicionament turístic de la Cerdanya. El patrimoni i la cultura com a eixos vertebradors» que el Consell Comarcal ha impulsat conjuntament amb els ajuntaments d'Alp, Bellver, Bolvir, Fontanals, Ger, Isòvol i Puigcerdà. En tots aquests municipis es crearan o s'aprofitaran espais culturals existents per bastir una xarxa turística al voltant del patrimoni local.

El projecte té una dotació d'1,6 milions d'euros, dels quals la Generalitat en finançarà 723.000 a través dels fons Feader. Les actuacions es portaran a terme fins a l'any 2020. Entre les actuacions hi ha el Teatre Municipal d'Alp, el Taller d'Arts i Oficis de Cal Travesseres de Bellver, l'antiga rectoria de Ger, els porxos i coberts de Can Fanxico de Bolvir, una de les sales d'exposicions del Museu Cerdà de Puigcerdà, així com també el centre d'interpretació de les restes arqueològiques de l'antiga rectoria d'All.