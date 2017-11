Gastropirineus convoca a la Cerdanya els millors xefs i productors locals

Puigcerdà i Alp acolliran aquest mes la segona edició de les jornades professionals Gastropirineus, que es van estrenar l'any passat a la Seu d'Urgell. Gastropirineus portarà a la Cerdanya els dies 27 i 28 de novembre més de 200 professionals de la cuina entre cuiners, productors, restauradors, alumnes i empresaris, en una cita que pretén ser una plataforma de promoció dels productes agroalimentaris i les receptes pròpies del Pirineu. L'objectiu final de la iniciativa, que té un pressupost de 80.000 euros, és acabar creant una marca de qualitat de gastronomia pirinenca.

Gastropirineus omplirà Alp i Puigcerdà de propostes gastronòmiques i ponències sobre el món de la cuina i la gastronomia gràcies al treball conjunt de l'empresa organitzadora, especialitzada en esdeveniments gastronòmics, els ajuntaments d'Alp i Puigcerdà, el Consell Comarcal i l'associació Cuina Pirinenca de Cerdanya. A la cita no tan sols hi prendran part cuiners i restauradors de renom del país, sinó que també estarà oberta al públic en general amb un espai de tast al Centre de Congressos d'Alp. Els assistents podran comprar tiquets per als tast dels expositors participants i així fer-se el seus menús en funció dels seus gustos i gana. Al Palau de Congressos d'Alp hi haurà més de 25 estands, representant uns 220 productors. Els organitzadors preveuen que prendran part en la jornada uns 250 professionals.

En aquesta segona edició, la cita agafa un caire internacional amb la incorporació de participants d'Andorra i dels Pirineus de la Catalunya Nord en el marc d'un conveni de col·laboració establert per les cambres de comerç de Lleida, Girona, Andorra i Perpi-nyà i el seu projecte Pirineus Med.

El programa inclou sessions de cuina en directe amb cuiners de renom com ara Sergi Roca, del restaurant Equilibri; Joel Casta-nyé, del restaurant la Boscana; Jean Luc Planes, del Planes de Sallagosa, o Josep Maria Troquet, de la Borda Raubert. El programa també ha inclòs un «Sopar amb les estrelles» a Puigcerdà ofert pels principals cuiners del Pirineu, entre els quals els de Les Cols i la Boscana, amb estrella Michelin. Les jornades s'han presentat aquest dilluns a Puigcerdà amb els alcaldes de Puigcerdà i Alp, Albert Piñeira i Ramon Moliner; el director de Gastropirineus, Francesc López; i el director de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme, Jordi Secall.