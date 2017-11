La Molina farceix el programa del 75è aniversari de proves internacionals

Ferrocarrils de la Generalitat i la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern han dissenyat un calendari de grans competicions internacionals per dotar el programa d'actes del 75è aniversari de l'estació d'esquí de la Molina del component esportiu que ha tingut al llarg de la seva història. Així, al llarg d'aquest hivern, l'estació d'Alp acollirà els principals esquiadors internacionals i locals en un calendari de proves d'alt nivell.

La presentació del calendari de proves es va fer ahir al matí a l'Espai Provença de Barcelona. El president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, Òscar Cruz, ha felicitat les estacions catalanes per acollir, un any més, les competicions internacionals, que marcaran la temporada de neu a Catalunya, segons han remarcat des de Ferrocarrils.

Una d'aquestes competicions serà la Copa del Món de Snowboard Cross FIS, que se celebrarà els dies 2 i 3 de març a la Molina. El director de la Molina, Toni Santmartí, ha apuntat que serà «una competició espectacular per celebrar que, just aquella setmana, farem 75 anys d'història. Esperem que Júlia Bargalló, Núria Pau i Anna Esteve ens regalin grans resultats». Una setmana després, el 8 i 9 de març, la Molina acollirà la Copa d'Europa d'esquí alpí femení en la modalitat de gegant (GS).

A l'acte de presentació també van ser presents els protagonistes de la temporada, és a dir, esportistes com l'esquiador alpí Quim Salarich, que es va mostrar optimista per l'entrenament que ha portat a terme aquests últims mesos: «Confio en el pla que hem seguit tot l'equip per encarar una temporada especial, amb els Jocs Olímpics en l'horitzó. Vull anar als Jocs, i no només a participar».

Entre els dies 16 i 18 de març l'estació de Baqueira-Beret també acollirà les finals FIS OPA d'esquí de fons.