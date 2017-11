Guils reordena l'accés a les pistes amb un aparcament

L'Ajuntament de Guils de Cerdanya començarà les obres de reforma de les instal·lacions i accessos que els pròxims anys han de permetre reimpulsar l'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera amb una reordenació de l'entrada i l'aparcament.

El projecte ha de poder evitar els col·lapses de vehicles que s'hi generen els caps de setmana de molta afluència d'esquiadors, segons han remarcat des del consistori.

L'actuació és el pas previ a la remodelació del refugi i els seus serveis turístics, que Guils espera fer amb la subvenció de 100.000 euros que el Govern de la Generalitat s'ha compromès a invertir en cadascuna de les estacions de la Mancomunitat per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic.

L'Ajuntament ha encarregat un estudi topogràfic a la zona de l'aparcament per reordenar tot l'espai en els pròxims mesos. L'estudi, que ja ha estat redactat i presentat al consistori, preveu la creació de 250 places d'entre tres i cinc metres, de quinze metres quadrats, per als vehicles. També inclou un espai específic per a cinc autocars, cinc per a conductors amb discapacitats, cinc per a autocaravanes i una zona per a motocicletes. La circulació interior per l'aparcament es farà per uns vials que també han estat previstos amb una amplada de cinc metres.

Les obres es faran en dues fases. En la primera s'adequarà el terra i en la segona s'instal·larà la senyalització, ja per a la pròxima temporada d'esquí. El projecte modernitzarà l'accés i l'aparcament a l'estació, que actualment es fa en una gran solar.