El mal estat del carrer de Ronda obliga la Seu a replantejar-lo

L'Ajuntament de la Seu s'ha compromès via ple municipal a arranjar el carrer de Ronda de la ciutat, un sender molt freqüentat tant per veïns que passegen com per infants i famílies en els desplaçaments diaris a les escoles.

L'actuació s'ha aprovat arran d'una proposta del grup d'ERC, els portaveus del qual han argumentat que el vial, que actualment és un camí, «esdevé una via d'apropament entre el barri de Santa Magdalena i el centre de la Seu, és freqüentada per gran nombre d'infants i famílies, ja que és a prop de dos centres educatius, l'institut Joan Brudieu i l'escola Albert Vives».

La proposta planteja que l'equip de govern inclogui una partida en el pròxim pressupost municipal per arreglar aquest vial. Els grups municipals han coincidit que la reforma del sender s'ha de fer de manera integrada al futur projecte de desenvolupament urbanístic del sector, encara per definir.