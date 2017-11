Guils convertirà en memorial visitable el cementiri en desús del nucli de Saneja

El cementiri vell de Saneja, en desús des del 1961, es convertirà en un memorial d'homenatge a les famílies del poble i s'afegirà als espais visitables per veïns i visitants. L'Ajuntament de Guils ha anunciat l'execució d'un projecte de recuperació i reivindicació d'aquest espai que ha tingut la participació d'un estudi d'arquitectura de Barcelona vinculat al poble.

El projecte, amb un pressupost de 50.000 euros, preveu la instal·lació d'il·luminació a l'església de Sant Vicenç, contigua al cementiri, i la creació d'un recor-regut pel recinte. El disseny inclourà la col·locació d'uns plafons en què es podran llegir els noms de les persones i famílies enterrades al cementiri. També s'hi farà un accés nou i s'instal·laran elements ornamentals que crearan un entorn de recolliment i reflexió. El projecte l'ha dissenyat l'estudi Maurell de Barcelona, els responsables del qual provenen d'una família de Guils que, justament, té els avantpassats enterrats al cementiri de Saneja. Aquesta circumstància personal ha propiciat que l'estudi hagi redactat el projecte de manera altruista. També hi ha pres part la historiadora local Dolors de Moxó, que ha elaborat un estudi sobre les famílies i les seves tombes.

L'alcalde de Guils, Valentí Tuset, ha avançat que l'Ajuntament està en via de diàleg amb les famílies que hi tenen avantpassats. Les obres no comportaran trasllat de difunts sinó que, com a màxim, la substitució de pedres per creus.