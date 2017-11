Un incendi crema la teulada d'una casa de Llívia i obliga a evacuar-ne els veïns

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat es van activar ahir a la tarda com a conseqüència d'un incendi en una casa de Llívia que en va destruir parcialment la teulada. El foc va obligar a evacuar els veïns que hi havia en aquell moment a l'interior. No hi va haver ferits. Els fets, segons fonts dels Bombers, van tenir lloc poc després d'1/4 de 4 de la tarda en una casa del carrer dels Forns. Un incendi va cremar la teulada superior, que va cedir parcialment.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, entre les quals el vehicle escala, que van treballar activament per apagar l'incendi. Els veïns van haver de sortir de l'edifici. Després del foc, l'arquitecte municipal es va desplaçar a l'indret per fer una inspecció i va concloure que l'estructura no havia quedat afectada. Els bombers van sanejar la resta de la teulada, davant del risc que hi havia que caigués. Malgrat l'espectacularitat del foc, ningú no va resultar ferit.