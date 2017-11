La Molina es fixa superar els 330.000 visitants amb més canons a cotes altes

L'estació d'esquí de la Molina encara l'inici d'una nova temporada amb dos grans reptes. D'una banda, celebrar amb la Cerdanya i amb grans competicions internacionals el seu 75è aniversrari i, de l'altra, igualar o superar la magnífica campanya anterior, amb la xifra dels 330.000 visitants. Per aconseguir-ho, ha portat a terme una inversió d'un milió d'euros centrada en la millora d'algunes de les pistes més altes, utilitzades per les escoles d'esquí.

La nova temporada, que arrencarà dissabte que ve, 25 de novembre, s'iniciarà amb una de les velles demandes dels aficionats: la innivació de la zona de Torrent Negre, on fins ara tan sols hi havia una de les seves quatre pistes amb innivació artificial. Ara, gràcies a un projecte d'ampliació de la xarxa de canons, aquest sector tindrà tres de les quatre pistes amb innivació. En aquesta actuació s'hi ha inclòs la pista de Solei, un estadi on els clubs d'esquí ubiquen molts dels seus entrenaments. En aquest sentit, el director de la Molina, Toni Santmartí, ha apuntat que «el que sempre intentem és, no tan sols potenciar l'esquí lliure, sinó també l'esquí esportiu».

La millora de la innivació en aquest sector també ha inclòs la instal·lació de nous canons a la pista dels Plans i la millora de la xarxa existent a les pistes de Moixeres i Quatre Camins, així com la construcció d'un nou edifici de producció de neu a la zona de Torrent Negre.

La Molina encara la nova temporada amb el desig d'oferir un programa d'actes i activitats per celebrar el 75è aniversari que impliquin el màxim possible el territori. Els actes s'iniciaran l'1 de gener i es tancaran a mig mes de març amb competicions internacionals com la Copa del Món de Snowboard cross i la Copa d'Europa d'esquí alpí femení. També hi haurà actes populars que, a falta de tancar-se el calendari, inclouran una esquiada retro, una baixada un nit de lluna plena o un bateig d'esquí per a novells.

El director de l'estació ha apuntat que «les expectatives que ens hem de marcar són les d'aconseguir, com a mínim, les xifres de l'any passat, tot i que sabem que la meteorologia ens va ajudar moltíssim, però les expectatives hi són i creiem que també pot ser un bon any».

Entre les novetats en la venda de forfets, la Molina posa a disposició dels aficionats el RECarnet 4x3, que ofereix un saldo de dies d'esquí recarregable des de casa. Aquest forfet situa el preu de la jornada d'esquí en 25 euros gràcies a la promoció 4x3.