El PSC de la Seu demana fer un nou vial d'accés a l'escola pública Albert Vives

El grup municipal de Compromís X La Seu ha proposat en el darrer ple municipal la construcció d'un nou vial que permeti millorar l'accessibilitat a l'escola Albert Vives. La proposta ha estat realitzada mitjançant una esmena a la moció que el grup municipal d'ERC ha presentat per tal de millorar l'actual estat precari del carrer Ronda. No obstant això, ERC ha rebutjat l'esmena, segons ha lamentat Compromís, perquè els regidors d'ERC no estan en condicions d'assegurar o no la necessitat d'aquesta millora de l'accessibilitat, tal com han apuntat des de Compromís. El seu portaveu, Òscar Ordeig, ha assegurat, però, que «malgrat que ERC no hagi acceptat la nostra esmena, des de Compromís no descartem tornar a presentar la proposta, en aquest cas mitjançant una moció per la nostra part, amb l'esperança que aquesta vegada tingui una millor acollida per la resta de grups». Ordeig ha remarcat que l'escola ha tingut des de sempre problemes d'accessibilitat.