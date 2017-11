Puigcerdà dignificarà un dels últims carrerons oblidats del nucli antic

Puigcerdà reurbanitzarà un dels carrers que amb la remodelació del nucli antic de la vila en els últims anys ha anat deixant més abandonat. Es tracta del carrer de Puig Pedrós, un cul-de-sac situat darrere del carrer Major que, tot i la seva poca incidència en el trànsit i l'atracció turística, és dels més freqüentats pels veïns perquè és dels que tenen més alta concentració d'habitatges per l'alçada dels seus edificis, segons han remarcat des de l'Ajuntament.

La reforma del carrer ha de permetre renovar-li l'actual imatge de carreró abandonat amb la substitució dels elements urbanístics de la superfície, que estan molt malmesos perquè el consistori no hi actua des de fa molts anys. El projecte, que ara està en fase de redacció, també inclourà la substitució de les xarxes de serveis subterrànies com ara la de l'aigua. L'actuació també farà incidència en la supressió de les actuals barreres arquitectòniques i la reordenació de les places d'aparcament, que en aquest vial han quedat fora de la zona blava.

És per això que, a pesar que l'alta existència de guals redueix el nombre d'aparcaments, es tracta d'un carrer molt freqüentat per conductors que es volen estalviar el pagament de la zona blava o els pàrquings dissuasius del centre.

El carrer de Puig Pedrós té com a principal atractiu el fet que és a tocar del carrer Major, de la plaça del Call i de la plaça de Santa Maria, al cor del nucli antic. L'Ajuntament treballa amb la previsió que durant aquests mesos d'hivern podrà redactar i licitar les obres a fi que, una vegada hagi passat l'hivern -estació en què la construcció s'atura a la Cerdanya-, pugui iniciar les obres.

La reforma d'aquest carrer s'emmarca en el pla de millora de la qualitat urbana que té per objectiu posar al dia els vials més malmesos. Les obres es faran després de les que ja s'han iniciat a la plaça de Barcelona.