Un estudi reconeix la Molina com la pionera estatal en medicina de l'esquí

Un estudi publicat a la revista científica de divulgació cerdana Querol assenyala l'estació de la Molina com la pionera a l'estat en l'atenció mèdica en el món de l'esquí. «La Molina: pionera en el registre i tractament de les lesions d'esquí» posa negre sobre blanc una trajectòria mèdica que es va iniciar als anys 40 amb l'adequació d'una petita habitació del Xalet del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) com a clínica a peu de pistes. Aquell primer servei mèdic en una estació d'esquí de l'estat, atès pel metge d'Alp, s'ha traduït avui en l'especialització en medicina de muntanya de l'Hospital de Cerdanya.

L'estudi, realitzat per la metgessa traumatòloga de l'Hospital de Cerdanya i directora mèdica de la Molina, Maria Arnella; les infermeres Alba Garcia-Gascón i Marina Villanueva, i l'administrativa Rosa de la Fuente, no tan sols evidencia la trajectòria en l'atenció mèdica de l'estació sinó també en el registre de dades que posteriorment han permès millorar la prevenció de lesions. Així, l'estudi històric recupera que ja el 1957 es van confeccionar unes fitxes amb tota la informació rellevant sobre cada lesió: «permetia conèixer i registrar amb tot detall les lesions que es produïen a les pistes d'esquí de l'estació. La mida de les fitxes era de 14,8 cm x 21 cm (DIN-A5).

Al centre hi constava el dia i l'hora de la visita, el nom del doctor, el nom del pacient, l'edat, l'adreça, el diagnòstic, el tractament, el mecanisme de lesió, la pista i el tipus de fixació de l'esquí. Al marge superior hi constava la part anatòmica afectada amb els diferents tipus de lesions possibles de cada zona. Al marge inferior s'hi marcava el tipus de neu (primavera, pols, dura...), el tipus de pendent de la pista, la meteorologia, la velocitat a la qual anava l'esquiador en el moment de l'accident, el nivell d'esquí i els dies esquiats de la persona aquella mateixa temporada. Al lateral dret hi constava el sexe del pacient i l'edat, i al lateral esquerre hi constava quantes hores feia que esquiava abans de lesionar-se, els anys que feia que practicava aquest esport, el tipus de fixació de seguretat, material de construcció de l'esquí i característiques de les botes».

D'aquesta manera, els responsables mèdics del servei van arribar a registrar fins a 9.500 casos de lesions, els quals s'han sumat als 32.500 casos ja informatitzats atesos i també fitxats des del 1980. L'any 2007 la Molina va inaugurar un nou centre mèdic a la cota 1.700 amb accés directe per a ambulàncies i des del 2015 disposa de servei de radiologia digital.