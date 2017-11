El TSJC declara irregulars uns blocs denunciats per Salvem la Molina

La plataforma ecologista Salvem la Molina està disposada a anar fins al final amb totes les conseqüències, incloent-hi l´enderroc, en el litigi per un complex residendial que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha considerat irregular en una sentència que encara no és ferma. Es tracta de tres edificis situats al carrer Comavella de la Molina que envaeixen zona verda municipal, dubliquen l´alçada reguladora i la densitat dels immobles. La plataforma també ha vist resolt favorablement un contenciós sobre una edificiació a la zona del Sitjar amb un aparcament fet sobre zona verda.

El TSJC ha resolt favorablement el recurs d´apel·lació contra l´Ajuntament d´Alp i la Comercial Immobiliària la Molina SL, la propietària dels edificis, per les irregularitats amb què està construit el complex, les obres del qual estan aturades. La presidenta de Salvem la Molina, Núria Martí, ha remarcat que «hem de fer una assemblea, però ens els casos del carrer Comavella i la zona del Sitjar volem anar a fons perquè s´enderroquin els edificis o les parts que no s´ajusten a la llei, demanarem una execució de sentència per veure com respòn l´Ajuntament».

En aquest conjunt d´actuacions, la plataforma també té sobre la taula l´expedient de l´edifici dels apartaments Supermolina, sobre el qual el TSJC també ha sentenciat que té tres plantes il·legals, que duplica l´alçada i la densitat envaint, a més, domini esquiable.

L´entitat vol demanar també en aquest cas l´execució de sentència per part de l´Ajuntament d´Alp, «el qual hauria concedit els permisos pertinents i, per tant, hi estarien involucrats uns tercers a qui s´hauria d´indemnitzar», segons ha denunciat Martí. La presidenta de la plataforma ecologista ha emfatitzat que el propietari dels edificis del carrer Comavella declarats irregulars és el mateix que el dels terrenys on es va fer l´abocador que la justícia també va considerar il·legal. La plataforma ha acusat l´Ajuntament d´Alp d´obstaculitzar la seva activitat i no actuar amb fermesa.

Moliner no hi veu base

L´alcalde d´Alp, Ramon Moliner, ha argumentat que moltes de les sentències no són fermes i que, en tot cas, el paper de l´Ajuntament serà el d´obrir expedients d´investigació de les possibles irregularitats. Moliner, que ha recordat que les edificis afectats són anteriors al seu mandat, ha afirmat que moltes de les denúncies no tenen base i ha assegurat desconèixer els motius de l´acció de Salvem la Molina.