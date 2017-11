La situació política podria donar a la Cerdanya el primer diputat des del 95

L'actual escenari polític podria donar a la Cerdanya el seu primer diputat al Parlament de Catalunya des del 1995, quan durant tres legislatures ho va ser l'exalcalde de Puigcerdà Josep Moliner Florensa. ERC ha situat de número set a les llistes de Girona, com a representant de les JERC, la puigcerdanesa Judit Calveras. Aquesta posició no hauria aconseguit un escó en anteriors comicis, en els quals ERC de Girona ha obtingut entre dos i tres diputats, però en l'actual context de suposat augment electoral del partit republicà i amb la incògnita de què passarà amb la número 1, Dolors Bassa, actualment a la presó, la candidatura de Calveras guanya opcions.

Calveras ha estat inclosa a la llista davant del primer càrrec electe de la comarca a les llistes d'ERC, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, que figura en el lloc número deu. Calveras, nascuda el 1994, és secretària de la Dona a la direcció nacional de les JERC des de fa dos anys. Fonts de la delegació gironina d'ERC han argumentat que a hores d'ara no saben què passarà amb les actes de diputat dels candidats que són a la presó, com és el cas de Bassa i que, d'altra banda, treballen amb enquestes que els atorguen, a priori, uns resultats històrics. Per aquests dos fets, la direcció del partit considera possible que Calveras acabi entrant a l'hemicicle de la Ciutadella. La jove política de Puigcerdà ha apuntat que si es donés aquesta situació li faria molta il·lusió i, alhora, sentiria un orgull i responsabilitat molt gran.

Josep Moliner, que també va ser alcalde de Puigcerdà entre els anys 1974 i 1979, va concórrer a les eleccions del 1984 com a número sis de les comarques de Girona per CiU. La candidatura va obtenir onze diputats i Moliner es va convertir en el primer, i per ara únic, diputat cerdà al Parlament des de la restauració de la democràcia. En les eleccions del 88 es va produir la mateixa situació i en les del 92 va anar de número deu i també va entrar.



Poc vot i dues circumscripcions



Moliner ha argumentat que és molt difícil per a la Cerdanya aconseguir diputats per dos motius. D'una banda, el baix nombre d'habitants, que fa que representin pocs vots i que els partits prioritzin altres comarques. De l'altra, la divisió provincial, que fa que, a sobre, els vots de la Cerdanya se separin entre els candidats de Girona i els de Lleida.

Per altra banda, CiU, el partit que més vots ha tingut a la vall, ha prioritzat històricament el candidat del Ripollès davant del de la Cerdanya.