L'Hospital de Cerdanya es fixa ser el de referència per a l'esquí del costat francès

L'Hospital de Cerdanya ha decidit intensificar la campanya d'apropament als usuaris del costat nord de la vall amb una acció concreta sobre els professionals que treballen al voltant de l'esquí. L'objectiu és canviar la dinàmica històrica de les ambulàncies de l'Alta Cerdanya de dur els accidentats a l'hospital de Perpinyà i portar-los al de Puigcerdà.

Actualment, quan un esquiador té un accident a les pistes cerdanes de l'estat francès, com les Angles i Font-romeu, l'ambulància que el recull es dirigeix de manera general cap als serveis de l'hospital de Perpinyà. Si bé el servei públic d'emergències que gestiona el número francès, el 15 equiparable al 112 del costat sud, sí que té com a referència primera l'Hospital de Cerdanya per als casos que es produeixen a la vall o al Capcir, les empreses que gestionen els serveis d'ambulàncies i les pistes encara no tenen aquesta dinàmica.

Així, l'acció té com a repte que l'hospital transfronterer sigui el de referència també en el sector de l'esquí de l'Alta Cerdanya. La campanya té com a eix central una jornada sobre traumatologia en la pràctica de l'esquí convocada per a aquest dijous a la capital cerdana. Si bé era previst inicialment que se celebrés al mateix Hospital de Cerdanya, l'èxit de convocatòria que ha tingut ha obligat els seus organitzadors a fer-la al Museu Cerdà. A la jornada assistiran un centenar de professionals mèdics i esportius del món de l'esquí, als quals se'ls explicarà l'alta especialització que han adquirit les insititucions mèdiques de Puigcerdà en la medicina de muntanya i l'esport, tant amb l'Hospital de Cerdanya com amb la històrica Fundació Hospital de Puigcerdà, gestora de l'antic centre sanitari.

En la jornada, l'Hospital de Cerdanya explicarà tant als metges de capçalera i altres tècnics sanitaris com als responsables de les estacions d'esquí i els seus treballadors l'especialització en medicina de l'esport que té el centre, la qual li atorga una gran experiència en, per exemple, casos de traumatologia o congelació. La jornada acull professionals dels dos costats de la frontera.



La Fundació, a la Molina

L'alta especialització dels serveis de medicina de muntanya de Puigcerdà parteix des dels inicis de l'esquí català a les estacions de la vall. Així, l'Hospital de Cerda-nya ha heretat la qualitat del servei de la històrica Fundació Hospital de Puigcerdà, la qual es manté activa portant els serveis mèdics de l'estació de la Molina.