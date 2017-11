Comissen un revòlver antic i munició exposats al Museu Etnològic de Llívia

La Guàrdia Civil ha comissat un revòlver antic i munició que estaven exposats al Museu Etnològic de Llívia (Cerdanya). Durant una inspecció rutinària del 22 de novembre, agents de la Patrulla de Protecció de la Naturalesa d'aquest cos policial (SEPRONA) van localitzar aquesta arma que es trobava en una vitrina tancada en clau. No tenia documentació ni el número ni marca. Tant l'arma com la munició tampoc havien estat inutilitzats. A més a més, també van trobar trampes per agafar animals, com ara ocells i talps, i una de grans dimensions que no tenien permisos i encara es podien fer servir. Per tot plegat, els agents van aixecar acta per infracció del reglament d'Armes i Explosius i posteriorment van dipositar el revòlver i la munició a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de Puigcerdà, passant a disposició de l'autoritat competent. Pel que fa a les trampes, es van precintar i es van deixar a les dependències del museu, quedant a disposició del Departament de Medi ambient de la Generalitat.

El Museu Etnològic de Llívia, a la Cerdanya, compta amb un fons de més de mil peces antigues del segle XIX i algunes del XVIII. Fonts del museu han explicat a l'ACN que desconeixien que el revòlver podia ser perillós, entre altres coses perquè era "vell i brut". Tampoc sabien que calien permisos per tenir aquest material exposat, provinent de particulars i masies de la zona. Així per exemple, tenen objectes antics relacionats amb la pagesia però també altres oficis com ara carnissers, paletes, notaris i estampers.

Pel que fa a la inspecció, des del museu entenen que els agents "van fer la seva feina" i agraeixen que se'ls hagi informat de la normativa que desconeixien.

El museu només obre per fer visites concertades.