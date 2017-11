El Pirineu eleva la seva cuina a manifestació cultural

El Pirineu lluita des de fa dècades per la supressió de les fronteres internes. Sota el concepte d´un territòri únic escuarterat tan sols per la burocràcia administrativa, les jornades Gastropirineus se sumen amb la cuina tradicional de les valls a aquesta supressió de fronteres a partir d´allò més autòcton. La trobada, que celebra la segona edició, compta amb 200 participants, una trentena de ponents i 220 productors i reprentants d´empreses del sector turític i gastronòmic.

Després de l´estrena l´any passat a la Seu, Gastropirineus celebra aquest any a Alp i Puigcerdà l´edició de la internacionalització, tal com han remarcat els seus organitzadors. A la Cerdanya s'hi apleguen entre aquest dilluns i dimarts alguns dels millors cuiners i productors agroalimentaris de la Catalunya Sud i Nord i d´Andorra gràcies a la implicació en el projecte de les cambres de comerç de Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà. L'acte d'inauguració ha anat a càrrec de l´alcalde d'Alp i president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Ramon Moliner; l´alcalde de Puigcerdà i vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira; el director de Gastropirineus, Francesc López.

Gastropirineus ha instal·lat la base al Palau de Congressos d´Alp, on s´hi han disposat tres espais: la sala d´actes on es fan les demostracions de cuina, la zona d´estands amb els productors i empresaris i l´espai de degustació. La sessió d'obertura la va protagonitzar la demostració 'La cuina dels Pirineus sense fronteres: El projecte CCI PirineusMed', la qual ha comptat amb els cuiners representants de les cambres de comerç de Girona Sergi Roca i Kevin Meisse del restaurant Equilibri de Navata; de Lleida amb Joel Castanyé del restaurant La Boscana de Bellvís; de la demarcació francesa dels Pirineus Orientals amb Jean Luc Planes del restaurant Planes de Sallagosa; i d´Andorraa mb Josep Mª Troquet del restaurant Borda Raubert de la Massana.

El congrés eleva la cuina pirinenca de tota la vida a l´estatus de manifestació cultural a través de la gastronomia. Ho fa sobre productes tant bàsics com el pa, les plantes i les flors, el formatge i la mantega, els bolets, les sobres de les menges anteriors, la carn de poltre, el corder o el conill. Gastropirineus obre un segon escenari a Puigcerdà, on aquest dilluns se celebra el 'Sopar amb estrelles' ofert per cuiners de renom i dimarts al vespre la Sessió magistral de cuina a càrrec de Xesc Rovira 'De la tradició a la identitat'. Posteriorment un aperitiu tanca el programa.