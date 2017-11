Puigcerdà retira els arbres més vells per evitar-ne la caiguda durant els temporals

L'Ajuntament de Puigcerdà vol evitar que, tal com ja ha passat aquest any, algun dels arbres més vells i de grans dimensions, molts dels quals són pollancres, que ornamenten els carrers de la vila puguin caure sobre els vianants o els vehicles. Tant és així que abans que s'iniciï l'època de nevades el consistori ha retirat una vintena d'exemplars de l'avinguda de Schierbeck, una de les més utilitzades per accedir a la vila.

L'àrea de Medi Ambient ha optat per no assumir riscos davant la possibilitat que les nevades tardanes, les que porten neu humida i molt pesant, facin caure els arbres. Per això ha fet retirar disset pollancres que estaven molt malmesos, amb el tronc buit i en molts casos podrit, la qual cosa els donava molt poca estabilitat en episodis de vent i neu. L'actuació té un cost d'uns 50.000 euros i es completarà l'any que ve amb la plantació de nous arbres. Es dóna el cas que l'hivern de l'any passat es va tancar amb molts epidodis de nevades tardanes, que van fer caure sobre els arbres molta neu pesada, la qual en ser empesa pel vent va fer caure molts pins, avets i pollancres, entre altres espècies, en les zones forestals i urbanes de la Cerdanya. A la capital, Puigcerdà, un arbre va caure damunt d'un vehicle.



Nou asfalt per a la plaça Europa



D'altra banda, l'Estat espanyol ha renovat aquesta setmana la capa superficial d'asfalt de la plaça d'Europa, que connecta l'entrada a la vila per l'Alta Cerdanya i dóna accés a la trama urbana de l'avinguda de Schierbeck. La meteorologia adversa dels últims hiverns havia malmès molt el ferm, que presentava irregularitats i esquerdes. Davant aquest fet, l'Ajuntament es va posar en contacte amb la delegació del Govern de l'Estat perquè hi posés remei. Les màquines han enllestit el nou paviment per tal que estigui a punt per a la temporada turística d'hivern. Aquesta actuació completa la que va realitzar fa uns mesos l'Ajuntament a la mateixa avinguda de Schierbeck, la qual va possibilitar també la renovació del paviment, de manera que ara s'ha completat la reforma de tot l'accés a la vila per ponent.