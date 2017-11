La Cerdanya crea un servei d´ajuda psicològica per a adolescents i famílies

L'Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal de la Cerdanya han decidit crear a través de respectives àrees de Joventut un nou servei adreçat als joves, sobretot adolescents, que es troben desorientats en molts dels aspectes de la vida en aquest període de canvi personal.

En aquest nou espai d'acompanyament, els joves hi poden trobar un entorn de diàleg sobre qüestions com els temors pel futur laboral, els dubtes sobre les relacions sexuals, els perills pel consum d'alcohol o drogues o els problemes derivats de les noves relacions amb els pares o tutors o amb els amics.

Així, el servei, anomenat «Tal kom sona, tal com ets, tal com som!», pretén que els adolescents cerdans que no tenen un referent adult amb qui confiar trobin un espai compartit amb altres joves i amb professionals de la psicologia que són joves com ells perquè tinguin el guiatge que els falta.

El servei es posa en marxa aquest mes de novembre a les instal·lacions de l'Oficina Jove de Cerdanya de Puigcerdà i convocarà trobades cada dos dimarts per conversar i fer activitats grupals i, si cal, oferir atenció personalitzada. En aquest sentit, les sessions es podran desenvolupar tant en format de debat com a través de jocs o tallers.

El nou programa també ofereix servei d'assessorament a les famílies dels adolescents per propiciar un entorn de diàleg i entesa entre adults i joves. Dos psicòlegs atendran els usuaris en grups que es mantindran oberts, de manera que s'hi puguin anar incorporant els adolescents que ho necessitin.

L'Oficina Jove de Cerdanya és un ens públic amb participació del Consell Comarcal i de l'Ajuntament de Puigcerdà i el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat, que vetlla per la resolució de conflictes i creació de projectes juvenils.