La Molina tanca amb Bagà l´acord per l´ampliació del telecabina fins a la Tosa

L'estació d'esquí de la Molina ha anunciat un principi d'acord amb l'Ajuntament de Bagà que ha de permetre la prolongació del telecabina fins al cim de la Tosa de cara a la temporada que ve. L'acord també inclou la finalització del projecte del telecadira de Coll de Pal, aturat des del 2011, i el reconeixement de l'Ajuntament de Bagà de percebre un cànon anual i un petit percentatge dels guanys sobre la base dels esquiadors en les temporades més bones de neu. Ara, cal que el ple de l'Ajuntament de Bagà ratifiqui, a través del ple municipal, el principi d'acord.

La prolongació del telecabina és un dels projectes més esperats per l'estació perquè donarà accés directe i per a tots els públics al cim de la Tosa i el refugi del Niu de l'Àliga. El director de la Molina, Toni Santmartí, ha considerat que «l'acord hi és, ha estat un plaer parlar amb l'Ajuntament, és tan senzill com regular els usos del bestiar i els hàbitats de la zona». Santmartí ha assegurat que l'obra es podria començar durant la temporada d'estiu. L'actuació preveu la instal·lació d'una desena de pilones noves fins al refugi, així com la construcció de l'hangar de final del recorregut. El projecte té un pressupost de sis milions d'euros i ja ha iniciat els tràmits per a la seva licitació i execució perquè s'activi quan tingui el permís d'obres de Bagà.

L'objectiu inicial de la Molina ja era haver iniciat les obres d'ampliació del telefèric per poder-lo inaugurar durant aquesta temporada i així esdevenir una de les grans fites dels actes de celebració del 75è aniversari de l'estació. Les converses amb l'Ajuntament de Bagà, però, han fet retardar l'execució de l'obra.

L'alcalde de Bagà, Nicolás Viso, ha confirmat el principi d'acord i ha anunciat que, tan bon punt li arribin els últims informes tècnics que el validin, elevarà el projecte al ple municipal perquè hi doni el vistiplau. Viso ha explicat que una de les principals demandes per part de l'Ajuntament ha estat el reconeixement dels drets econòmics que ja estableix la llei i que en anteriors projectes no s'incloïen. Així, el nou acord reconeix el dret de rebre un cànon fix anual per l'ús de la muntanya comunal i, en anys de molta afluència d'esquiadors, de 0,25 cèntims d'euro per cada esquiador. En una temporada magnífica com l'anterior, amb 330.000 visitants, Bagà podria rebre 82.500 euros suplementaris. Aquestes partides s'hauran de destinar al manteniment i millora de la muntanya i els seus elements.