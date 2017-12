L´Audiència revoca el sobreseïment del cas de l´abocador de la Molina i el reobre

Alp ha vist reobert el cas de l'abocador incontrolat al veïnat de la Molina i no per una qüestió mediambiental sinó per la gestió que en va fer el llavors consistori dirigit per Cosme Ruaix. L'Audiència Provincial de Girona ha contradit l'actuació del jutjat de Puigcerdà el 2011 i ha estimat parcialment l'apel·lació pel que fa a l'acusació de prevaricació per part de l'equip de govern. El cas es remunta a principi de la dècada, quan la plataforma Salvem la Molina va denunciar abocaments il·legals per un volum de 80.000 metres cúbics en una zona boscosa amb la intenció de construir-hi a sobre posteriorment.

L'òrgan judicial de Girona ha resolt que el sobreseïment del cas per part del jutjat de Puigcerdà no estava justificat i l'ha acusat de poca diligència en la investigació durant tres anys, fins al 2014, i que no es van analitzar les acusacions de prevaricació. En aquest sentit, la resolució de l'Audiència apunta, sobre el ministeri fiscal, que va actuar amb «lleugeresa», i lamenta que no va elaborar cap informe raonat que valorés els indicis delictius.

La resolució de l'Audiència Provincial estima que, pel que fa al fons de l'acció sobre l'abocador, no es tracta d'un «delicte mediambiental» perquè, tot i reconèixer-hi un «perjudici mediambiental», no és un cas greu.

Des de la plataforma Salvem la Molina, la seva presidenta, Núria Martí, ha apuntat que «no podem entendre com l'actual alcalde d'Alp, davant de la gravetat dels fets, no ha estat capaç de convocar-nos, en cap moment, per cercar una sortida que no perjudiqui l'Ajuntament. No obstant això, cal entendre que els responsables últims d'aquestes irregularitats són aquells pretesos servidors públics que no només van consentir, sinó que també van promoure, dites malifetes amb sospites de possible lucre personal o/i que van permetre el lucre d'altres tal com plantegem a la querella interposada». Davant d'això, la portaveu de la plataforma ha remarcat que «entenem que qualsevol responsabilitat pecuniària ha de recaure sobre aquests responsables públics i els propietaris conxorxats causants de les irregularitats». L'abocador ha estat replantat, per bé que cal aclarir encara si de manera suficient.

El cas afecta l'anterior alcalde, Cosme Ruaix, i el seu regidor d'Urbanisme, Francesc Rossell, responsables d'un consistori que va projectar el nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) d'Alp com una de les principals propostes del seu mandat.