El Govern concedeix a la residència de Puigcerdà més places públiques

El Govern de la Generalitat ha atorgat a la Residència Sociosanitària de Puigcerdà set noves places públiques per tal que vagi compensant el nombre de places que estan subvencionades respecte de les que són estrictament privades, que actualment són la majoria. L'augment de les places públiques de l'equipament és un dels reptes de la Fundació Hospital de Puigcerdà i de l'Ajuntament, institucions responsables de la gestió de la residència. Aquest paquet de set places forma part de la demanda de creixement de fins a vint places subvencionades feta pel consistori.

Amb les set noves places, l'equipament sociosanitari, que ofereix un servei local i comarcal, disposarà de 47 places públiques de les 136 que ofereix. Aquesta concessió per part del departament d'Afers Socials se suma a la de quatre places feta pel mateix Govern fa uns mesos. L'atorgament d'aquests set nous llits públics a la residència no comportarà necessàriament que entri directament aquesta xifra de nous usuaris, ja que alguns dels que formen la llista d'espera ja ocupen places privades. El que sí que farà, però, és retallar aquesta llista d'espera, que se situa al voltant de les seixanta persones, segons han explicat des de la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Per tal d'anar reduint la llista d'espera i augmentar els usuaris atesos, l'Ajuntament també treballa per reubicar en altres dependències municipals els pacients que no requereixen una atenció estrictament sociosanitària. D'aquesta manera pot alliberar espai a la residència per a futures ampliacions, segons han remarcat des de l'equip de govern.