Llívia converteix el Museu en un espai de jocs per atraure famílies per Nadal

El Museu de Llívia serà aquestes festes de Nadal un espai de jocs i activitats familiars. L'objectiu d'aquesta nova ambientació és atraure nous visitants i reimpulsar l'equipament cultural com un dels pols d'atracció turística de la població.

Amb el lema «Nadal al Museu», els responsables del centre d'interpretació de la Farmàcia de Llívia han establert un programa d'activitats que han de convertir la visita a les sales del Museu en una gimcana cultural. Es tracta de jocs de descoberta i reconeixement amb els sentits a partir de plantes medicinals que es portaran a terme en una jornada de portes obertes el dia 30 a la tarda.

Aquesta activitat se suma al programa d'activitats culturals i lúdiques del Museu i l'àrea de turisme de Llívia com ara un concert de la Polifònica de Puig-reig, que se celebrarà en el marc de La Marató de TV3.

Per a la realització d'aquesta campanya de Nadal, el Museu de Llívia s'ha unit a la Xarxa de Museus de les comarques de Girona, de manera que els infants i famílies que participin en el joc de descoberta podran accedir a entrades i promocions. Així, els infants hauran de cercar quatre estrelles del Nadal que s'han perdut. Per fer-ho, disposaran d'un antifaç, que els convertirà en superherois del museu. Un cop hagin aconseguit la seva missió, els infants rebran un premi i entraran en un sorteig de dispositius digitals i entrades per a la resta de museus de la demarcació, entre els quals hi ha, per exemple, l'Etnològic del Montseny, la Gabella d'Arbúcies, l'Arqueològic Comarcal de Ba-nyoles, el Museu Darder, l'Espai d'Interpretació de l'Estany d Ba-nyoles o el Terracotta de la Bisbal.