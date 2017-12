La Cerdanya inicia el pont amb la previsió d´arribar al 80 % d´ocupació

Alguns establiments de la Cerdanya penjaran aquest cap de setmana llarg de la Puríssima el cartell de complet. El sector de l'hostaleria encara aquest pont turístic amb la previsió d'assolir una ocupació mitjana a la comarca del 80%. A aquest percentatge s'hi arribarà en la pràctica majoria dels establiments hotelers durant el tram final del pont, mentre que entre avui i demà l'ocupació serà inferior. Igualment, alguns establiments a tocar de les pistes d'esquí s'acostaran el 100%, sobretot també a partir en la segona part del pont.

Els dos principals factors que influeixen en aquesta previsió són, d'una banda, la neu que ha caigut les últimes hores, que si bé no permet oferir el millor panorama de les estacions d'esquí sí que les ha posa a punt per a les primeres baixades. De l'altra, la configuració de les festes en el calendari, amb un pont molt clar a partir de divendres i, per als més afortunats un aqüeducte festiu a partir d'avui. Per aquest motiu, els professionals del sector creuen que els dies més forts del pont seran a partir de divendres.

La portaveu de l'Associació d'Hoteleria de la Cerdanya, Núria Vidal, ha explicat que les reserves han marcat un bon ritme i que, per tant, els hotels viuran un bon pont, molt similar al d'anys anteriors. Vidal ha emfatitzat que «aquesta neu ens ha acabat d'empènyer una mica perquè el pont sigui, com ho és cada any, l'inici de la campanya de Nadal».

Els gremis professionals de les demarcacions de Girona i Lleida han coincidit en aquesta previsió d'una ocupació mitjana del 80%, i com és habitual les cases de turisme rural seran les que millors percentatges aconseguiran gràcies a les seves ofertes de turisme familiar. Les estacions d'esquí de la Molina i Masella presenten gruixos entre 20 i 45 centímetres.