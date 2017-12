La Cerdanya intenta millorar els índex de reciclatge implicant-hi les estacions

Nou pas endavant de la Cerdanya per mirar de sortir de la cua dels rànquings de reciclatge de les comarques del Pirineu i del país. El Consell Comarcal, l´Ajuntament, les estacions d´esquí de la Molina i Masella i l´empresa Ecovidrio han signat un conveni segons el qual el sector de l´esquí, amb els establiments hotelers i de restauració del seu entorn, es compromet a separar de forma adequada el vidre. Des del Consell han apuntat que es tracta d´una mesura molt important pel que fa a les estadístiques de separació de residus ja que els establiments de restauració sols ja representen la meitat de la generació de residus de vidre.

El conveni inclou una campanya prèvia d´entrevistes amb els establiments d´hostaleria d´Alp a fi efecte de programar una dinàmica personalitzada en la gestió dels residus de vidre. Les entrevistes, que començaran aquest dilluns dia onze de desembre, serviran els tècnics per conèixer els hàbits i necessitats de cada establiment. D´aquesta manera prodran fixar la solució més còmode perquè puguin separar el vidre de la manera més correcta.

Segons han explicat des del Consell Comarcal, en el transcurs de la campanya s'instal·laran contenidors VACRI, que són «contenidors dotats amb una boca més ampla i un sistema d'elevació hidràulic, que permeten el reciclatge de grans quantitats de vidre com les generades pels hostalers». També es lliuraran galledes específicament adaptades per facilitar el transport dels residus de vidre als contenidors. Els envasos recollits s´enviaran a una planta de reciclatge a partir de la qual es podran fabricar nous envasos.