El Pirineu porta l´acordió diatònic més reivindicatiu al cor d´Europa

Els pirinencs desplaçats a Brussel·les han aportat a la manifestació la música tradicional. Músics de l'Alt Urgell i la Cerdanya amb l'activista cultural de Músser Pep Lizandra han fet sonar l'acordió diatònic als carrers de la capital belga en favor del procés sobiranista i la llibertat dels presos polítics. Els set autocars amb veïns de la Seu, Bellver, Puigcerdà i la resta de municipis del Pirineu Central van desfilar per Brussel·les amb entusiasme i emoció a pesar del cert col·lapse que van assegurar haver patit en alguns moments de la marxa. Molts dels autocars van tornar cap a la Cerdanya i l'Alt Urgell just acabada la manifestació contents d'haver-hi participat tot i el cansament de les hores de carretera. Altres, per la tarda, van participar amb els seus acordions i violins en un concert en un teatre de la capital belga.