La poca neu al nòrdic constata la necessitat de tenir canons

Les estacions d'esquí de fons no han arribat al pont de la Puríssima amb la situació de neu que esperaven. Excepte la de Tavascan, la resta d'estacions nòrdiques del Pirineu s'han hagut de limitar a oferir els serveis turístics. Aquest escenari, en un dels caps de setmana de més afluència turística de l'any, evidencia al sector la necessitat d'afrontar el debat sobre el futur i la instal·lació de canons de neu a les cotes baixes, tal com han fet des de fa dècades les estacions d'esquí alpí.

Les primeres nevades dels mesos d'octubre i novembre van fer pensar als responsables de les estacions que al desembre podrien arrencar amb força, amb els traçats oberts i els recorreguts per a l'esquí de fons a ple rendiment. A l'inici del pont de la Puríssima, però, les estacions de Lles, Aransa i Sant Joan de l'Erm han limitat l'obertura als usos turístics, les bases dels respectius camps de neu amb algun canó de neu produïda i els circuits de raquetes. Guils-Fontanera es troba en una situació similar, ofereixen els serveis turístics i els itineraris de raquetes. A les estacions de la Cerdanya els gruixos de neu se situen entre els deu i els 30 centímetres, que permeten circuits limitats de 500 metres a Lles, a la zona del Fornell a Aransa i al Pla de la Basseta a Sant Joan de l'Erm. La que sí que gaudeix d'una bona neu en aquest pont és l'estació de Tuixent-La Vansa, de l'Alt Urgell, amb gruixos d'entre 20 i 30 centímetres, fet que li ha permès obrir 20 quilòmetres d'itineraris per a l'esquí. Amb aquest escenari, les estacions de la Cerdanya i Sant Joan de l'Erm centren l'oferta en els itineraris per a raquetes de neu, una disciplina a l'alça en les últimes temporades perquè no requereix nivell i es pot fer en família. Guils ofereix deu quilòmetres per a raquetes; Lles, 20; Aransa, 19; i Sant Joan de l'Erm, 5.

Els responsables de la Mancomunitat de Municipis per la Promoció de l'Esquí Nòrdic, aplegats sota la marca Tot Nòrdic, esperen que en les pròximes jornades nous temporals ampliïn els gruixos per poder afrontar amb més serveis les vacances de Nadal.