Les pistes d´esquí tanquen un dels millors ponts de la Puríssima dels darrers anys

Les estacions d'esquí de la Cerdanya han tancat un pont de la Puríssima de somni per la gran afluència d'esquiadors que han omplert les pistes des de dimecres fins ahir diumenge. La situació climatològica, que ha estat favorable per a la fabricació de neu artificial de bona qualitat, i un pont llarg de cinc dies han estat els principals factors per convertir les estacions de la Cerda-nya en una de les destinacions escollides per molts turistes, sobretot de l'àrea metropolitana.



L'estació de Masella vivia ahir, segurament, una de les jornades més fluixes d'aquest pont, segons la seva directora comercial, Maite Martí. Tot i que l'activitat va mantenir-se fins a primera hora de la tarda, una bona part dels esquiadors va optar per tornar cap a casa dissabte al vespre. «Quan es tracta de ponts llargs, la gent es reparteix més, i normalment el primer dia i el darrer són els més fluixos», explicava. Les jornades més fortes van ser divendres i dissabte, fins arribar als 9.200 esquiadors durant el dia de la Puríssima. Per als seus responsables, un dels principals motius d'aquest elevat volum de visitants és el total de quilòmetres esquiables i la gran quantitat de pistes obertes que s'ofereixen en un moment de la temporada molt primerenc, ja que fins i tot altres anys encara no s'havia pogut obrir. Ahir diumenge, darrer dia del pont, hi havia 32 pistes obertes i tots els remuntadors en funcionament. Cal tenir en compte que la temporada es va iniciar, de manera molt excepcional, el 10 de novembre, i que els responsables de les instal·lacions han tingut més temps per treballar per oferir les pistes en les millors condicions. Un dels elements que també han valorat positivament ha estat la climatologia. «D'una banda, ha fet el temps necessari per poder fabricar bona neu; i, d'altra banda, durant gairebé tot el pont ha sortit el sol i el clima ha estat agradable per als visitants», deia Martí.



Els responsables de La Molina n'han fet una valoració molt similar després de cinc dies de màxima activitat. La directora comercial, Marta Viver, recordava que la inversió que s'ha fet en el darrer any en el sistema de producció de neu, i també gràcies a la situació climatològica de les darreres setmanes, «ens ha permès poder obrir més quilòmetres i oferir una neu de molta qualitat». Com en el cas de Masella, l'estació de La Molina també va viure divendres i dissabte les seves jornades més excepcionals pel que fa al nombre de visitants, amb una mitjana de 4.500 esquiadors diaris al llarg de tot el pont de la Puríssima.



Les responsables de les dues estacions pronostiquen, si res no varia, que serà una «molt bona temporada». En el cas de Masella, enguany ja porten tres setmanes més d'activitat respecte al 2016, quan l'estació va obrir el 24 de novembre. Les dues instal·lacions preveuen poder obrir més pistes de cara a les festes de Nadal, tenint en compte que a partir d'aquesta setmana i després d'un pont intens, esperen fer un parèntesi amb menys afluència de visitants, i que tornarà a augmentar els caps de setmana de Nadal i Cap d'Any, coincidint també amb les vacances dels escolars.



Menys gent a Port del Comte



L'altra cara de la moneda la representa l'estació d'esquí del Port del Comte, al Solsonès, on s'han registrat pitjors xifres que l'any passat, ja que la meteorologia no ha permès, a diferència del 2016, obrir totes les pistes. De moment, l'estació manté oberta la zona de debutants, de tobogans i trineus, i això ha permès que s'hi acostés força turisme familiar. Tanmateix, les xifres estan lluny de les de l'any passat, ja que en tota la setmana han passat per l'estació uns 3.800 esquiadors, una xifra que l'any passat es va assolir en tan sols un dia.