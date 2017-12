Puigcerdà permetrà posar ascensor als edificis vells si no és per la façana

Els propietaris d'edificis vells de Puigcerdà podran instal·lar-hi ascensors sempre que la caixa per a l'elevador no es posi a la façana. Davant el fet que el Pla d'Ordenació Urbana Municipal no preveia en molts edificis augmentar la seva volumetria, l'Ajuntament ha aprovat una modificació d'aquest planejament perquè els blocs de pisos més antics que es vulguin equipar amb un ascensor ho puguin fer.

La mesura permetrà instal·lar ascensors en patis interiors o espais laterals dels edificis que quedin entre les illes de cases i que, per tant, no ocupin el carrer per la façana principal. D'aquesta manera, el consistori pretén oferir una sortida als propietaris i comunitats de propietaris que volen adequar els seus immobles i, alhora, preservar l'estètica dels car-rers, que és una de les bases de l'oferta turística de la capital cerdana.

L'alcalde, Albert Piñeira, ha explicat que «ens trobàvem amb el problema que molts edificis no podien posar ascensor perquè ja havien esgotat la seva edificabilitat, ara ho podran fer per millorar la mobilitat de l'edifici i afavorir, sobretot, les persones amb mobilitat reduïda o dificultats». Amb aquesta modificació del planejament urbà, els tècnics podran estudiar la instal·lació de les caixes pels ascensors a les parets laterals o posteriors del blocs si és que no hi cap als interiors.

De moment, l'Ajuntament n'ha fet l'aprovació inicial i ara tramitarà el projecte per a la seva exposició pública. Posteriorment en farà l'aprovació provisional amb la finalitat que posteriorment la Comissió d'Urbanisme de les comarques de Girona en faci l'aprovació definitiva i d'aquesta manera els propietaris d'edificis puguin adaptar-los.