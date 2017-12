Mor Oriol Mercadal Fernàndez, director del Museu Cerdà de Puigcerdà

La Cerdanya ha perdut un dels historiadors i investigadors més prolífics, Oriol Mercadal Fernàndez, director del Museu Cerdà de Puigcerdà i vicepresident segon del Grup de Recerca de Cerdanya. El funeral tindrà lloc aquest dissabte, a les 16 h, a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà.

La notícia de la mort de Mercadal ha sacsejat tots els estaments de la societat cerdana perquè no tan sols es movia en el sector cultural sinó que trepitjava el territori a través, també, d´aficions com la micologia. El director del Museu Cerdà va néixer a Barcelona i el 1989 es va instal·lar a la Cerdanya, on de seguida va ser molt conegut i apreciat per la seva activitat incansable. Va participar, i en moltes ocasions impulsar, excavacions arqueològiques que s´han convertit en punts d´obligada visita a la vall com les de Montlleó de Prats, la del Castellot de Bolvir, el Fòrum Romà de Llívia o la del Tossal de Baltarga. Actualment també era vicepresident del Grup de Recerca de Cerdanya, entitat que va ajudar a fundar el 2008 i que en els últims anys s´ha erigit com una de les més dinàmiques a la vall. Les reaccions al traspàs de Mercadal han estat unànimes. La directora de l´Arxiu Comarcal de Cerdanya, Erola Simón, ha lamentat profundament la pèrdua de Mercadal, tant a nivell personal com professional. Simón ha destacat la seva gran generositat, l´amor per la Cerdanya i el seu rol de mestre de nous historiadors i arqueòlegs. En aquest sentit, Simón ha remarcat que Mercadal i altres historiadors de la Cerdanya estaven treballant en una història de la vall que ara acabaran en el seu homenatge. Per la seva part, el president del Consell Comarcal, Ramon Moliner, ha apuntat que Mercadal era «un grandíssim activista cultural, una persona que no tenia mai un no per a res i que es movia per la cultura i l´arqueogia, era una persona entregadíssima». Moliner ha lamentat que «era una persona que la Cerdanya trobarà molt a faltar, ha estat una gran pèrdua perquè era un referent». Mercadal rebrà el comiat aquest dissabte a les quatre de la tarda a Sant Domènec.