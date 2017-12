La Cerdanya acomiada amb emoció i agraïment l'historiador Oriol Mercadal

La Cerdanya va acomiadar ahir amb emoció i agraïment l'activista cultural i director del Museu Cerdà de Puigcerdà, Oriol Mercadal, mort divendres als 54 anys d'edat a causa d'una malaltia. L'església parroquial de Sant Domènec es va omplir de familiars, amics i representants del món cultural, polític i social dels dos costats de la frontera. La cerimònia va recordar Mercadal com una persona plena de saviesa i humilitat que deixa a la Cerdanya un gran buit alhora que una gran herència gràcies a la seva incansable feina de recerca històrica i arqueològica.

La missa en sufragi de la seva ànima va tenir un extens acompanyament musical, reflex d'una les passions de Mercadal. Una cinquantena de cantaires van formar una gran coral cerdana amb membres de les formacions Capella de Santa Maria, Les Camilleres de Sallagosa, Cerdanya Canta, Carole Musique, Conjunt Vocal i Consonants i el Cor Transfronterer. Mercadal havia format part de totes les formacions. Els seus excompanys van interpretar Signore delle Cime, Que tinguem sort, Tibie Paiom, Libera me i Cantique de Jean Racine. També va cantar el solista Ferran Faus, acompanyat al piano per Diana Gonzàlez i Nicolas Licciardi i a l'orgue per l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Entre els assistents que van ocupar les bancades del temple hi havia representants de bona part de les institucions culturals de la comarca i universitàries, amb les quals col·laborava, i dels ajuntaments de tota la vall, tal com concebia Mercadal la Cerdanya.

La celebració eucarística la van completar familiars i amics de l'activista cultural, molts dels quals van recordar-lo afectuosament com l'Uri. Una familiar va emfatitzar que, tal com remarquen des de divendres els representants culturals de la Cerdanya, Mercadal «sempre va tenir paper i ploma per a tothom» i mai va dir que no a ningú. La familiar va recordar Mercadal com una persona «vital a pesar de la seva salut vulnerable; senzill, humil i mediador». Els seus amics més íntims en van lloar el caràcter alegre i generós.

El Museu Cerdà de Puigcerdà, que dirigia des de la seva creació, a principi dels anys noranta, va emetre un comunicat de condol als seus amics i familiars, molt especialment a la seva companya, la tècnica de Cultura del Consell Comarcal, Sara Aliaga, també molt estimada a la Cerdanya.