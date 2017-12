L'escola Albert Vives entrega 500 quilos de menjar solidari al Banc d'Aliments

L'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell ha lliurat al centre de distribució Aliments per la Solidaritat de la capital alt-urgellenca els productes del Tió Solidari, organitzat per novè any per aquest centre educatiu.

El Tió Solidari s'ha anat menjant tots els productes que els alumnes li han anat portant de casa seva durant quinze dies. Aquest any la recol·lecta ha superat la xifra de quilos d'aliments recollits l'any passat i ha assolit un total de 503 quilos d'aliments.

El menjar solidari ha estat lliurat al magatzem del mateix Banc dels Aliments per part de Claudine Gómez i Pau Fàbrega, dos alumnes de sisè en representació de tot l'alumnat de l'escola. Ho ha fet acompanyats pel director, Isidor Alberich, la mestra i coordinadora del Projecte Aprenentatge i Servei, Maria Olivares, i la presidenta de l'AMPA, Carme Espuga.

L'acció s'ha acompanyat d'un pla de conscienciació a la resta dels nens i nenes de l'escola.