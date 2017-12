La neu emblanquina bona part de la Cerdanya i deixa gruixos d'entre 5 i 15 centímetres

Les precipitacions en forma de neu han arribat aquest dilluns a la tarda a molts municipis de la Cerdanya, on generalment han caigut per sobre dels 1.000 metres, tot i que en algunes zones també s'han registrat a partir de la cota 700 i 800. Els gruixos que han deixat en localitats com Bellver de Cerdanya (Cerdanya) han estat d'entre 5 i 15 centímetres, amb la qual cosa s'ha pogut veure com s'emblanquinava el paisatge sense que pràcticament s'hagin produït incidents.

Pel que fa a les carreteres, a la N-260 s'ha restringit a partir de les 17 hores el pas de vehicles pesants a la Collada de Toses, entre Fontanals de Cerdanya (Cerdanya) i Ribes de Freser (Ripollès). També ha calgut circular amb cadenes per la carretera GIV-4016 al seu pas per Planoles (Ripollès).