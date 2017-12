La Diputació instal·la a la Seu un nou parc de salut per a avis

Els veïns de la Seu d'Urgell tindran els pròxims dies un nou espai d'oci urbà. L'Ajuntament està acabant de condicionar un nou espai lúdic i de salut que és especialment destinat a la gent gran. El nou mobiliari s'està col·locant a la part baixa de la plaça de Lleteries.

Es tracta d'un equipament saludable i s'afegeix als dos ja existents a la ciutat, el del parc de la Boixadera i el que hi ha a l'inici del canal d'aigües tranquil·les del Ràfting Parc. L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha considerat que «amb aquest nou parc d'activitat física, el tercer de la ciutat, completem una distribució d'aquest tipus d'equipaments per a tota la ciutat. Uns equipaments destinats a tothom, però amb especial interès per a la gent gran». Batalla ha remarcat que un dels objectius de l'equip de govern és que «l'activitat física i la vida saludable estiguin a l'abast de tots els urgellencs». L'equipament l'ha pagat la Diputació de Lleida amb una aportació de 11.655,61 euros.