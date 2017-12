Puigcerdà proposarà que la nova sala d'Història del Museu es digui Oriol Mercadal

La mort de l´historiador i director del Museu Cerdà de Puigcerdà és molt recent i tot el seu entorn professional i personal vol deixar passar una mica el temps per mirar de pair, en la mesura del possible, la seva desaparició. Des del primer moment, però, representants de les institucions i entitats culturals de la Cerdanya, del Pirineu i d´altres indrets del país han estat d´acord a organitzar de cara el primer trimestre de l´any que ve un acte acadèmic d´homenatge al que ha estat un dels puntals de la recerca històrica a la Cerdanya en les últimes tres dècades. En el marc d´aquest homenatge, l´Ajuntament de Puigcerdà proposarà que la nova planta d´història local del Museu Cerdà porti per nom sala Oriol Mercadal.

La proposta neix de l´equip de govern municipal i se sotmetrà al consens de la família del mateix Mercadal, els grups polítics del consistori així com les entitats culturals de la vila. L´equip de govern considera que és una proposta que s´adequa als mereixements que ha fet l´historiador en les últimes tres dècades en favor de la recerca local i, a més, és idònia pel fet que la nova sala del Museu Cerdà és la que es dedicarà, precisament, a la història de Puigcerdà. El mateix Mercadal va participar en la seva creació. El nou espai museogràfic, que complementarà les sales sobre la història de la Cerdanya i la de l´edifici del Convent, s´ha d´estrenar durant el primer semestre de l´any que ve, moment que l´Ajuntament i les entitats podrien aprofitar per celebrar l´acte insititucional d´homenatge a Mercadal. L´alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha lamentat a nivell professional i personal la mort de l´historiador.

Per la seva part, el Grup de Recerca de Cerdanya, entitat de la que n´era el vicepresident Mercadal, s´ha mostrat favorable a dedicarli un espai cultural i ha apuntat la possibilitat que sigui la sala de convencions, on es fa la major part de les conferències a Puigcerdà. Pel que fa a l´acte d´homenatge, Enric Quílez ha explicat en nom del Grup de Recerca que nombroses entitat culturals de la Cerdanya, l´Alt Urgell, Andorra així com de les universitats amb les que col·laborava Mercadal han mostrat el desig i predisposició a participar en un gran acte institutcional i acadèmic en record de Mercadal. Quílez ha coincidit amb l´alcalde que l´acte es podria realitzar al voltant del mes de març a Puigcerdà, segons les primeres hipòtesis del mateix Grup de Recerca de Cerdanya, per bé que l´organització de l´esdeveniment s´ha posposat a després de les festes de Nadal.