Càritas d'Urgell inaugura Grapats Encants per vendre regals fets del reciclatge

El Bisbat d'Urgell inaugura aquest divendres un nou establiment comercial al cor del nucli antic. Es tracta de Grapats Encants, una botiga «dedicada al comerç just, al reciclatge i la segona mà i a l'artesania, que ha obert Càritas Urgell, per donar visibilitat a la voluntat de compromís amb la societat i amb els que tenen més dificultats», segons han remarcat des de l'entitat solidària. L'objectiu del projecte és «donar el valor afegit de la sostenibilitat i la cura de la terra a un negoci que també resulta transformador perquè promou la sostenibilitat social a través de la sostenibilitat planetària», tal com han explicat els seus impulsors. La botiga està lligada al projecte Activa't, que té per objectiu ocupar joves amb limitacions físiques o problemàtiques mentals. En aquest sentit, Càritas ha fet una crida a la participació comunitària: «comprar en aquesta botiga és un exercici de responsabilitat, i per això us volem fer partícips d'aquest acte». La botiga és al carrer Canonges número cinc.