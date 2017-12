Puigcerdà en l'era daurada del seu teatre amateur

S'apaguen els llums de la sala d'actes del Casino Ceretà i comença una nova sessió de teatre. A la platea i als pisos superiors, els espectadors reconeixen de seguida familiars, amics i coneguts darrere els personatges de l'obra. Això dóna un aire proper a la funció. És una situació que es va repetint sistemàticament els últims anys. L'obra acaba amb èxit i uns i altres es retroben després al carrer ja amb els noms i cognoms habituals. La funció es repeteix després per tot Catalunya amb nombrosos bolos.

Els membres de la Companyia Inestable Ceretana de Teatre estan en plena onada d'èxits i concatenen un muntatge darrere l'altre i han recollit premis arreu de Catalunya. La companyia acumula 200 premis des de que es va crear, fa 12 anys. En els últims mesos el ritme dels premis s'ha multiplicat. La temporada passada en va guanyar 52. Les vitrines de la Inestable tenen trofeus dels concursos d'Olesa de Montserrat, Calella, Tàrrega o Esparreguera.

La Innestable Ceretana de Teatre la formen un nucli estable d'una desena d'actors, entre els quals bona part de la família Piguillem, i una trentena més que s'hi suma esporàdicament en grans funcions com ara 1714 o els Pastorets. El seu responsable i portaveu, Xavier Piguillem, creu que l'afició a fer i veure teatre a Puigcerdà i la Cerdanya creix: «Hi ha un efecte onada, com més teatre fas, més gent hi ve i més gent vol sumar-s'hi, aquesta és la nostra base». I així passa que després de les funcions, alguns espectadors es posen en contacte amb la companyia per fer el salt cap a l'escenari: «Estem oberts a tothom; no diem que no a ningú. També passa, però, que de vegades la gent no s'imagina la feina que hi ha per preparar una obra, de manera que després no vénen tots».

Amb les gires de les obres, la companyia porta el nom de Puigcerdà arreu de Catalunya, fins al punt que s'ha convertit en una de les entitats ambaixadores de la vila. En aquest sentit, Piguillem, que també és regidor municipal de Cultura, argumenta que «en moltes poblacions ja ens van coneixent i ens hem anat fent un nom». El director de la companyia no descarta que del seu planter d'actors amateurs en pugui passar algun a l'àmbit professional, dos mons que, segons ha argumentat, «no es contraposen sinó que en molts casos es complementen».

La feina que tenen els actors preparant o representant de vegades fins a dues obres en poc temps ha obligat la Inestable Ceretana de Teatre a suspendre aquest any la representació dels Pastorets. Piguillem ha apuntat que, d'aquesta manera, també es deixa reposar l'obra i es pot reprendre els propers anys amb ganes i idees renovades.

La companyia representa actualment l'obra Toc-Toc, de Laurent Baffie.