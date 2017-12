Bellver agafa aigua d'un nou abastament per resistir períodes de sequera extrema

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya es vol assegurar que en el futur un hipotètic episodi de sequera i falta d'aigua no afecti la població. Amb aquesta previsió com a base d'actuació, el consistori ha iniciat dos projectes que faran doblar les reserves d'aigua.

La primera actuació ja s'ha iniciat. Es tracta d'una canalització que aportarà al poble més aigua i que se sumarà a l'abastament històric de la vall de l'Ingla. La nova canalització prové d'un pou filtrat que s'omple del torrent de Bor. Les obres per enllaçar el pou amb la base de la vall de l'Ingla on hi ha els dipòsits municipals ja han començat i s'enllestiran les pròximes setmanes. Les canonades soterrades, de pocs quilòmetres, passen pels llogarrets del Molí d'en Pons i Cal Paulet. Aquesta nova font de captació d'aigua es podrà activar quan el torrent de l'Ingla baixi molt sec.

La segona gran intervenció del projecte es portarà a terme l'any que ve i consistirà en la construcció d'un segon dipòsit municipal al costat de l'actual. El nou dipòsit tindrà una capacitat d'un milió de litres i esdevindrà clau en el subministrament d'aigua a Bellver, el segon nucli de població de la Cerdanya, en situacions de sequera a l'estiu.

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, ha explicat que «anem bastant 'sobradets' d'aigua, però en previsió de futur, per si mai hi ha casos de molta necessitat, pots disposar de més aigua». Porta ha remarcat que «de moment a Bellver encara no hem tallat mai l'aigua, per tant, l'aigua de l'Ingla ja ens és suficient, però en cas que no ho fos, el nou dipòsit ens permetrà doblar les reserves». El segon dipòsit farà possible doblar la capacitat d'emmagatzematge de Bellver, ja que el primer també és d'1.200.000 litres.

Les dues actuacions tenen un pressupost de 36.000 euros, el de la nova canalització del pou de Bor, i un de 170.000 euros, el del segon dipòsit municipal. Porta ha explicat que l'Ajuntament ha pogut accedir a unes subvencions que faran que els projectes no suposin un gran cost per a les arques municipals.

En estius de gran sequera, Bell-ver, amb un padró municipal al voltant de les 2.000 persones, encara que molts viuen en nuclis agregats, ha pogut assegurar l'aigua de boca als veïns gràcies al dipòsit de l'Ingla. Per blindar aquest abastament, l'Ajuntament de Bell-ver, com altres de la Cerdanya, ha establert restriccions per al reg dels jardins residencials.