Anuari del Pirineu 2017: Denunciats 8 professors de la Seu per un delicte d'incitació a l'odi

El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell decideix, després de prendre'ls declaració, mantenir com a investigats per un suposat delicte d'incitació a l'odi els vuit mestres de tres escoles de la Seu d'Urgell pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O. Un professor de l'institut de Tremp també és denunciat per incitació a l'odi i revelació de secrets per un centenar de comentaris a les xarxes socials relacionades també amb l'1-O hi haurà de declarar el dia 18 de gener del 2018. El Parc de Bombers del Pont de Suert també ha estat al focus informatiu, aquest 2017, per la baixa voluntària de 10 dels 15 bombers voluntaris en desacord amb la conversió del parc voluntari en parc mixt. A la Val d'Aran, denuncien fortament l'agressivitat de l'ós Goiat per l'atac a diversos ramats amb el resultat de desenes de morts d'ovelles. Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà, és la localitat escollida per obrir la primera fossa del Pla de Fosses de la Generalitat. D'aquesta fossa es recuperen 17 soldats.

Investigació al riu Valira

2 de març: L'aigua del riu Valira baixa de color verd entre Andorra i la Seu d'Urgell. Aquesta transformació del color de l'aigua es deu a la investigació que fan les autoritats andorranes a la font d'Arinsal després de la contaminació per norovirus i el brot de gastroenteritis que va afectar milers de persones l'any 2016. El govern andorrà assegura que els productes que s'estan fent servir són ''innocus'' per la qual cosa no hi ha risc per la salut de les persones ni per al medi ambient.



S'inaugura el Museu Carmen Thyssen d'Andorra

16 de març: El Museu Carmen Thyssen d'Andorra obre les portes amb una exposició de pintures. El nou equipament es converteix en referència cultural al Principat i acollirà exhibicions temporals. Aquest museu ha estat possible gràcies a l'acord entre la Fundació Carmen Thyssen i el govern d'Andorra. La mostra inaugural, que es pot veure fins al gener del 2018, compta amb 26 quadres que van des de l'impressionisme de finals del segle XIX, fins a l'hiperrealisme de finals del segle XX, amb noms com Claude Monet, Paul Gauguin, Ramon Casas o Anglada-Camarassa.



El 'Cas Pujol' a Andorra



8 de maig: Surt a la llum que la família Pujol Ferrusola va obtenir prop de 70 milions d'euros de "benefici econòmic no justificat" amb els seus diversos comptes a Andorra des de l'any 1990.

30 de maig: Un jutjat d'Andorra admet a tràmit una querella contra quatre presumptes implicats en l'Operació Catalunya'. L'entitat Drets i l'Institut de Drets Humans d'Andorra actuen com a acusació popular amb l'argument que s'han comès "crims d'estat" per "xantatge, coaccions i amenaces". Els querellats són antics membres de la policia espanyola i l'agregat del ministeri d'Interior de l'ambaixada d'Espanya a Andorra.

26 de juny: L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, declara ''amenaces, xantatge i coaccions'' de la policia espanyola davant la Batllia que va patir per part de policies espanyols perquè desvetlles els comptes de la família Pujol a l'entitat bancària que llavors dirigia.

4 de juliol: L'exconseller de BPA afirma davant la jutgessa que no va donar les dades bancàries dels Pujol a la policia espanyola. Miquel ha declarat prop d'una hora i mitja davant la jutgessa Alexandra Terés en el marc de la querella presentada contra ell per la família Pujol.

6 de juliol: L'excomissari José Manuel Villarejo no compareix davant la batllia per declarar en relació al 'cas Pujol'. Segons els advocats, ha demanat declarar al mes de setembre. Villarejo havia estat citat per la defensa dels germans Cierco per tal que donés testimoni sobre l'obtenció de les dades bancàries de la família Pujol.



En marxa el Pla de Fosses de la Generalitat a Figuerola d'Orcau



21 de juny: A Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà, es troba la primera fossa exhumada dins el Pla de fosses 2017-2018. Es tracta d'una fossa a tocar de la paret del cementiri on s'han localitzat 17 individus. Són soldats ferits durant la Guerra Civil, probablement del bàndol franquista. Les restes exhumades s'analitzaran genèticament i s'incorporaran en la base de dades de perfils genètics de restes òssies.



L'ós Goiat mostra un comportament agressiu



2 de maig: Un atac de l'ós Goiat ha causat la mort d'un poltre al nucli aranès de Vilamòs. L'ós s'ha localitzat al lloc on s'ha trobat l'animal mort gràcies al seguiment GPS que se li realitza.

30 de maig: Nou atac de l'ós Goiat a una euga a la Val d'Aran. L'animal, de més de 400 kg, es trobava a la ribera de Varradós. Aquest atac de Goiat se suma a un atac a un ramat d'onze ovelles, a dues arnes d'abelles a Baguergue i a un poltre al nucli de Vilamòs a principis de mes de maig.

15 de juny: Tercer atac de l'ós Goiat a bestiar a la Val d'Aran. En aquesta ocasió ha estat a una euga adulta que va perseguir per les pastures fins que va aconseguir matar-la. El departament d'Agricultura, confirma el tercer atac que ha fet l'ós Goiat a bestiar de l'Aran.

16 de juny: El síndic d'Aran reclama una reunió amb la Generalitat per tractar els reiterats atacs de l'ós Goiat

4 de juliol: El síndic d'Aran vol replantejar mesures de ''reacció immediata'' pel ''comportament agressiu'' de determinats óssos

27 de juny: L'alcalde de Les, Emili Medan, demana que es retorni l'ós Goiat a Eslovènia. Medan diu que és un animal ''agressiu i perillós'' i que un dia ''farà mal a algú''



El Festival Doctor Music torna al Pallars



20 de febrer: El Doctor Music Festival inicia a Londres el compte enrere pel seu retorn. El certamen, que se celebrarà el 12, 13 i 14 de juliol de 2019, anuncia el seu "compromís" amb la sostenibilitat.

30 de maig: El Doctor Music Festival 2019 posa a la venda les entrades sense desvetllar el cartell. Els abonaments es poden adquirir a través de la plataforma Ticketea. Entre els abonaments que s'han posat a la venda destaca el 'Pàjaro en mano' que dóna accés al recinte del festival durant els tres dies de concerts a 175 euros.

4 de juliol: Més de 1.000 persones ja han comprat l'abonament pel Doctor Músic Festival del 2019. Els Ajuntaments de les Valls d'Àneu ja han llogat les 140 hectàrees que s'utilitzaran.

2 de novembre: Tècnics i enginyers internacionals visiten Escalarre per començar a dissenyar el festival Doctor Music. Aquests professionals treballen sota la premissa de sostenibilitat i respecte al medi ambient



Restauració a la Catedral de la Seu d'Urgell



7 abril: S'acaba la restauració de la Catedral de Santa Maria d'Urgell, declarada Monument històric-artístic d'interès nacional l'any 1931. La intervenció, inclosa al pla estatal de Catedrals s'ha allargat durant 12 mesos i ha comptat amb una inversió de 685.911,83 euros.

17 de juny: Les obres de restauració de la Catedral de la Seu fan sortir a la llum les restes del temple primigeni dels segles V-VI. Les obres deixen al descobert vestigis d'elements constructius d'època paleocristiana.

26 de juliol: S'inauguren les obres de restauració de la catedral d'Urgell i ja llueix amb tota la seva esplendor. Aquestes obres han suposat la reparació de les àrees que havien quedat malmeses pel pas del temps i per l'aigua, la regeneració d'espais afectats per les humitats.



Polèmica al Parc de Bombers del Pont de Suert



2 de maig: Els Bombers voluntaris del parc del Pont de Suert reclamen més efectius per garantir els serveis. Esperen que arribi una resposta en dos mesos i si no és així, amenacen de fer una renúncia col·lectiva i entregar les claus del Parc.

9 de juny: El Govern vol evitar el tancament del Parc de Bombers del Pont de Suert doblant els voluntaris. Els bombers es mantenen amb la decisió d'entregar les claus el 30 de juny si no arriben els efectius.

26 de juny: Els Bombers de el Pont de Suert no accepten la proposta del Govern i es mantenen ferms en la seva postura de plegar. Els veïns de l'Alta Ribagorça disposats a tallar l'N-230 per exigir solucions. Institucions de l'Alta Ribagorça envien un ultimàtum al Govern i amenacen amb accions "contundents" en cas que no arribin solucions "efectives".

30 de juny: Unes 500 persones tallen l'N-230 al Pont de Suert per reclamar més efectius pel Parc de Bombers. In extremis el Govern arriba a un principi d'acord amb els voluntaris perquè continuïn al parc fins dilluns.

3 de juliol: La solidaritat dels bombers voluntaris de la Regió de Lleida salva el parc del Pont de Suert. Fins a finals d'agost es desplaçaran dos voluntaris a l'Alta Ribagorça que faran guàrdia de 24 hores amb un de la comarca.

1 de setembre: El parc de Bombers del Pont de Suert passa a ser parc mixt, format per bombers funcionaris i voluntaris. Amb una dotació permanent d'una vintena de bombers professionals es garanteix la cobertura de les emergències a la zona i, especialment, a l'Alta Ribagorça.

14 de novembre: Deu dels quinze bombers voluntaris del parc del Pont de Suert presenten la baixa temporal per un període de 2 anys. El principal motiu és per no estar d'acord amb el sistema de parc mixt que des del mes de setembre va imposar la Direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

27 de novembre: Malestar a l'Alta Ribagorça per la cessió de 2 vehicles de bombers per part dels voluntaris a una ONG. Un dels cotxes el van finançar amb ajuts dels ajuntaments per prestar servei a la comarca i les autoritats locals qualifiquen ''d'irresponsabilitat'' l'actitud dels bombers.

30 de novembre: Interior ja està treballant en la substitució del material que els bombers voluntaris del Pont de Suert es van endur. La direcció general afirma que l'operativitat no s'ha vist afectada per la cessió de dos vehicles a una ONG



La Bruixa d'Or trasllada la seu fiscal a Madrid i la seu social a Navarra



17 d'octubre: El propietari de l'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort, Xavier Gabriel, confirma el trasllat de les seves empreses fora de Catalunya; la seu fiscal de l'administració a Madrid i la seu social a Navarra. Gabriel afirma que s'ha vist ''obligat'' a prendre aquesta decisió pel ''boicot'' de part del sector independentista i per les ''falsedats'' que s'han esbombat sobre la seva persona. Per aquesta qüestió diu que ja ha posat una denúncia als Mossos d'Esquadra.



Denuncies pel tractament que van fer a classe dels fets de l'1-O arriben al jutjat



10 d'octubre: Un jutjat de La Seu d'Urgell investiga el director i dos mestres d'una escola per incitació a l'odi arran de l'1-O. Un fill de guàrdia civil hauria patit "humiliacions, insults i agressions".

18 d'octubre: Tres famílies de la Seu d'Urgell ratifiquen la denúncia per incitació a l'odi en una escola de la localitat. S'investiguen els comentaris de diversos professors i l'actitud del director davant les "humiliacions, insults i agressions" al fill d'una agent de la Guàrdia Civil.

20 d'octubre: Recollida de signatures en suport a l'escola Albert Vives de Seu d'Urgell investigada per la justícia per discriminació. El document redactat per la Comissió de Suport a l'Escola Catalana es farà arribar al Departament d'Ensenyament de Lleida.

6 de novembre: La consellera d'Ensenyament destituïda després de l'aplicació de l'article 155, Clara Ponsatí, expressa el seu suport als vuit mestres de tres centres de La Seu d'Urgell que hauran de declarar davant del jutge per un possible delicte d'odi després de tractar l'actuació policial de l'1-O a classe. Lliuren a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell més de 30.000 signatures en defensa de l'Escola Catalana.

7 de novembre: Vuit mestres de la Seu d'Urgell compareixen davant del jutge pel tractament que van fer de l'1-O. El magistrat investiga si haurien pogut cometre un possible delicte d'incitació a l'odi pel tractament que van fer a classe de l'1-O, arran d'onze denúncies de particulars. El jutge els manté com a investigats després de prendre'ls declaració.

16 de novembre: La Guàrdia Civil deté un professor de l'Institut de Tremp per incitació a l'odi a les xarxes socials. Manel Riu ha sortit de la caserna després d'acollir-se al seu dret a no declarar i preveu que ara el citi el jutge d'instrucció.

13 de desembre: El jutge cita a declarar, el dia 18 de gener, el professor de Tremp que va criticar a les xarxes les càrregues policials de l'1-O. Està acusat dels presumptes delictes d'odi i revelació de secrets



Delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil en el cas Nadia Nerea



10 de gener: Els Mossos troben imatges ''de contingut sexual'' de Nadia Nerea entre el material confiscat als pares, durant el registre al domicili de la família. El jutge veu ''indicis clars de participació del pare en la comissió dels delictes de provocació i explotació sexual''.

11 de gener: Organyà "commocionada" i ''sorpresa'' davant les darreres novetats i el caire que està prenent el cas de la Nadia. L'alcalde de la població, Celestí Vilà, manifesta: "estem molt decebuts i enganyats, si les darreres informacions són certes, que la policia i el jutge decideixin".

12 de gener: L'advocat que defensa els pares de Nadia, Alberto Martín, es planteja només defensar la mare. Considera que és la millor opció per a la nena, ja que la mare és qui té més possibilitats de recuperar la pàtria potestat.

13 de gener: El jutge del 'cas Nadia' obre una nova causa i investiga els pares per exhibicionisme, provocació i explotació sexual. El magistrat manté totes les mesures acordades amb anterioritat, com ara la retirada de la custòdia i la presó provisional pel pare de la nena. Ho ha decidit després d'escoltar les declaracions de Fernando Blanco i Marga Garau, que, segons l'advocat, han assegurat que és les imatges amb "contingut sexual" trobades en un llapis de memòria, són fotografies "familiars normals".

21 de març: L'Audiència de Lleida confirma que el jutjat de la Seu assumeix la causa contra els pares de Nadia per explotació sexual. La defensa considerava que el nou procediment no corresponia als tribunals de l'Alt Urgell perquè les fotografies que s'investiguen s'havien fet a Mallorca.

9 de novembre: S'obre el judici oral contra els pares de Nadia Nerea pels delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil. La fiscalia demana dos anys de presó pels pares de la Nadia per les fotografies sexuals de la nena. Segons el ministeri públic, es van trobar 41 fotografies on apareixen els pares mantenint relacions sexuals explícites davant la seva filla i al mateix llit i també 15 fotografies on apareix la nena nua i en actituds "impròpies" per la seva edat.

13 de novembre: L'Audiència de Lleida arxiva el cas contra els pares de Nadia Nerea per exhibicionisme i pornografia infantil. Considera que les imatges on la nena apareix nua no tenen un "inqüestionable caràcter sexual" i no descarta que la menor estigués adormida mentre els pares mantenien relacions.