L'hospital de Cerdanya reestructura les habitacions perquè hi dormin els acompanyants

L'Hospital de Cerdanya ha decidit reestructurar les habitacions dels ingressats a fi efecte de possibilitar una millor conciliació amb l'acompanyament dels seus familiars i permetre'ls una estada més confortable durant les nits. Tant és així que els seus responsables han convertit quinze habitacions en cambres d'ocupació individual equipades amb un sofà que a les nits es pot convertir en llit.

L'hospital tenia fins ara 32 habitacions. Totes iguals i amb dos llits per a dos pacients ingressats. A partir d'ara, pràcticament la meitat de les habitacions seran d'un sol llit i l'espai que queda lliure s'ocuparà amb un sofà que durant el dia podran utilitzar els visitants del pacient i per la nit l'acompanyant que decideixi quedar-s'hi. Tal com ho feia fins ara, el personal d'infermeria gestionarà l'ocupació dels espais en funció de les necessitats de cada pacient a fi efecte de proporcionar-li el grau d'intimitat i d'acompanyament que requereixi tot assegurant l'estada per a tots els que requereixin l'ingrés. Així, la premisa que seguirà l'hospital és que «quan la condició del malalt ingressat requereixi la presència més constant de familiars que l'acompanyin, aquests tindran un entorn molt més confortable per passar el dia», segons han apuntat des del mateix hospital.

En les situacions en què el sofà es convertexi en llit perquè un familiar hi passi la nit, serà aquest mateix acompanyant el responsable de portar i retirar el parament de llit. Tan sols en casos d'ingressos nocturns per un cas d'urgència, el personal del centre hospitalari cedirè els elements, com ara llençols o coixí, a l'acompanyant. L'hospital dóna servei a una població estable de 33.000 persones de 53 municipis de la Cerdanya i el Capcir. Durant el 2016, l'hospital va registrar 2.077 altes hospitalàries i 1.287 operacions.