L'Alt Urgell vol promoure la igualtat per als membres dels col·lectius LGBTI

L'Alt Urgell s'ha proposat millorar la situació dels col·lectius minoritaris a la comarca per raó de la seva sexualitat, com ara lesbianes, gais i transsexuals. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, a través del Consorci d'Atenció a les Persones, ha iniciat la fase de diagnosi per a l'elaboració del Pla comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere. En aquest sentit, fins al 15 de gener, els veïns i veïnes de la comarca poden respondre un dels tres qüestionaris per detectar les necessitats i la situació en què viuen les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queer a la comarca. Les enquestes es dirigeixen a treballadors, persones afectades i població.