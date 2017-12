La recuperació de les sanefes gòtiques de Sant Domènec insinua una figura central

La paret del cor de l'església parroquial de Sant Domènec que Puigcerdà està restaurant per recuperar les sanefes gòtiques que hi ha sota la capa de calç amaga un altre conjunt pictòric. Els treballs de restauració, que es reprendran el mes de gener, han posat al descobert unes primeres formes del que podria ser una pintura central o, amb menys possibilitats però tampoc descartable, el marc d'una obertura a la façana que ja no existeix.

Els treballs de restauració de les parets interiors del temple s'han aturat aquest mes de desembre a l'espera que el gener es reprenguin gràcies a una nova subvenció pública. Tota la paret era recoberta d'una capa de morter, que ja ha estat treta, i una de calç que cal treure molt lentament amb bisturí. Així apareix a la superfície un gran carreuat amb una flor en estrella al mig que decorava tota la paret. Es tracta d'una pintura gòtica primitiva, anterior, doncs, a la resta de pintures gòtiques més evolucionades que s'han trobat a les capells de l'església. Enmig de la paret de sanefes hi apareix un tall pictòric que simula uns arcs i al centre de tot, sota la finestra, han aparegut unes noves sanefes que ho havien aparegut enlloc més. La tècnica responsable de la restauració, Meritxell Izquierdo, ha explicat que «són sanefes diferents que apareixen amb motius florals... ara encara és molt aviat per saber de què es tracta perquè n'hem destapat molt poc, però pel que sembla quadraria amb el seguiment d'un llindar». Izquierdo ha apuntat que «podria ser que allà hi hagués una obertura, opció que no preveig gaire pel que he vist en altres esglésies i perquè no hem trobat indicis de res tapiat, o bé que hi hagi una figura central...». Les respostes sorgiran quan estigui recuperada tota la paret. En aquest sentit, els historiadors tampoc no saben si la decoració gòtica amb aquesta sanefa es limita a la paret del cor o ocupava també la part inferior del mur, la de l'entrada a l'església per la portalada principal. Als treballs que també es fan a les capelles del cor s'han trobat pintures, en principi també gòtiques, amb colors més vius. De moment els tècnics restauradors ja han completat aproximadament la meitat de la paret del cor. L'altra meitat està a l'espera que es reactivin les subvencions públiques per poder ser restaurada. Les ajudes les vehiculen tant l'Ajuntament com el bisbat d'Urgell, que és el propietari del temple.