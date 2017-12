La CUP de la Seu condiciona el seu vot al pressupost amb un paquet de mesures socials

El grup de la CUP a l'Ajuntament de la Seu ha plantejat les seves condicions per no votar en contra del pressupost municipal. La Candidatura d'Unitat Popular es plantejaria abstenir-se en la votació si l'equip de govern del PDeCAT que encapçala Albert Batalla accepta executar una sèrie de mesures, com ara: «contractar educadors de carrer i crear una partida pressupostària suficient per tal de fer un treball de camp sobre la realitat del jovent de la Seu i proposar per a l'any següent un pla d'actuació», segons han explicat els portaveus del grup.

D'altra banda, la CUP planteja «destinar una partida pressupostària per comprar els aliments suficients per tal de garantir que es proporcionen els aliments necessaris per a una dieta equilibrada i saludable a les famílies en situació econòmica precària». Entre les altres condicions també hi ha garantir el transport sanitari, crear horts socials, obrir una cuina pública i estudiar la recuperació de la zona blava.