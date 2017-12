Després de dos dies amb neu s'obre un període de treva a la Cerdanya

Imatges de postal ahir a la plana de la Cerdanya. Poblacions i camps emblanquinats, després de dos dies amb precipitacions de neu. No han estat gaire importants, però suficients per deixar el paisatge blanc. Als dos dies de precipatació, però, els seguiran uns dies de pocs núvols i menys precipitacions, segons els mapes d'ahir al vespre.

La nevada ha estat més bonica que problemàtica, tot i que dimecres les bolves van sorprendre molts conductors, tant a la carretera com a Puigcerdà, que no portaven els vehicles per córrer sobre la neu. Alguns conductors van tenir problemes per poder avançar i la circulació va ser dificultosa durant unes hores. Ahir, la situació estava normalitzada i les carretetes netes, excepte en els moments de precipitació. La informació de trànsit d'ahir no deia que hi hagués afectacions a cap de les vies del país.

El dimecres va ser un dia de vent, però al Pirineu hi va haver, també, una nevada general que va tenir continuïtat ahir. Els gruixos de neu van ser de més de 10 cm en alguns fons de vall, com ara a la Cerdanya, i de fins a més de 50 cm de neu nova en alguns sectors d'alta muntanya, una precipitació que agrairan les estacions d'esquí.

En el cas concret de la Cerdanya, Puigcerdà va registrar dimecres un gruix màxim de neu de 10 centímetres, que, en el cas de Llívia, va ser de 15 cm. La neu també va enfarinar alguns punts de l'Alt Berguedà (amb 1 centímetre, per exemple, a Bagà) i de l'Alt Urgell (amb 2 centímetres a la Seu d'Urgell).

Pistes amb gruixos importants

La Molina tenia ahir una mica més de la meitat de les pistes obertes, amb neu pols a tota l'estació i uns gruixos que anaven des dels 30 fins als 70 centímetres. En total, hi havia 33 quilòmetres esquiables i un total d'11 remuntadors oberts.

A l'estació de Masella havien caigut uns 15 centímetres de neu a les cotes mitges en els dos dar-rers dies. En aquesta estació, la principal preocupació per a la pràctica de l'esquí és que hi hagi estones de vent que faci que algun dels 17 remuntadors hagi de tancar-se. Els gruixos de neu van dels 50 als 80 centímetres i, a tota l'estació, és neu pols, com en el cas de la Molina. Hi ha 35 pistes obertes i més de 44 quilòmetres de domini esquiable preparat per als propers dies.

A la zona de les estacions d'esquí el que sí que hi ha és temperatures molt baixes, amb dificultats perquè el termòmetre superi el nivell 0. Ahir, al pla de Masella, la temperatura va ser d'entre 0,1ºC i -6,3ºC.

El Port del Comte, al Solsonès, també té l'estació oberta, amb la majoria de remuntadors en marxa i gruixos de neu d'entre 30 i 60 centímetres. Aquest no és, de moment, un gran any de neu perquè hi ha poques precipitacions, però ha fet fred i les estacions n'han pogut produir.