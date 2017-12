Una nevada deixa uns gruixos de fins a tres centímetres a Puigcerdà

Diverses persones passejant per l´Estany de Puigcerdà

La neu caiguda aquest divendres al migdia ha deixat uns gruixos d'entre tres i quatre centímetres a Puigcerdà i altres localitats de la Cerdanya que estan situades per sobre de la cota 1.200, com ara Llívia o Das. A la capital, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, s'han acumulat entre dimecres i dijous fins a 16 centímetres de neu nova i sis en el cas del refugi de Prat d'Aguiló, situat a la vessant nord de la serra del Cadí. Les darreres precipitacions, que també han arribat de forma feble a La Seu d'Urgell, no han causat incidències importants en aquesta zona del Pirineu. Mentre, a la Guingueta d'Àneu (Pallars Jussà), aquest divendres també han caigut tres centímetres de neu i en el conjunt de dimecres i dijous se n'han acumulat fins a 34 a Tavascan (Pallars Sobirà) i 25 a Vielha (Val d'Aran).

Pel que fa a les carreteres, durant bona part d'aquest divendres ha estat necessari circular amb cadenes per la C-142b entre Vaquèira i al Pla de Beret, la C-147 entre Esterri d'Àneu i Alòs d'Isil, la C-28 entre Naut Aran i el Port de la Bonaigua, la L-504 entre Llavorsí i Tavascan, la L-510 entre la cruïlla d'Alins i Àreu i la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la situació ha quedat normalitzada a partir de les sis de la tarda.