Les últimes nevades sumen l'esquí nòrdic al ple turístic

Les últimes nevades caigudes sense rebombori mediàtic han permès a l'esquí nòrdic afegir-se a última hora a les bones perspectives turístiques del Cap d'Any i el tram final de la campanya de Nadal. Després d'un pont de la Puríssima decebedor i un inici del Nadal insuficient, aquest sector de l'esquí i les activitats de neu ha pogut posar les estacions a ple rendiment.

Les nevades han caigut a les cotes baixes i altes de les pistes d'esquí nòrdic sense fer gaire soroll i han possibilitat l'obertura de les set estacions de la Mancomunitat per a la promoció de l'Esquí Nòrdic, agrupades sota la marca Tot Nòrdic. Els gruixos s'han enfilat fins pràcticament el mig metre de neu, i permeten als gestors de les pistes marcar els circuits per a esquí clàssic i patinador amb les millors condicions. Així, a la Cerda-nya l'esquí de fons es pot practicar aquests dies com no s'havia pogut fer des de la temporada passada: Arànser ofereix uns gruixos entre 25 i 40 centímetres i 31 quilòmetres de pistes per esquiar; Lles té fins a 45 centímetres a les cotes altes i 25 quilòmetres de pistes; i Guils Fontanera entre 15 i 35 centímetres de neu i 34 quilòmetres marcats. Pel que fa a les pistes de l'Alt Urgell, Sant Joan de l'Erm té uns gruixos entre 25 i 30 centímetres i 25 quilòmetres de pistes, mentre que Tuixent la Vansa ha acumulat entre 10 i 30 centímetres de neu i ha pogut senyalitzar 25 quilòmetres de pistes. En tots els camps de neu també s'han pogut obrir a ple rendiment els circuits de raquetes de neu i els serveis turístics dels refugis.